Juicio en Vigo por estafa: dos acusados falsificaron justificantes para obtener cable de cobre valorado en más de 42.600 euros
Contactaron con empresas para adquirir el material presentando documentos bancarios fraudulentos y recogiendo el material sin haberlo pagado
La sección quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, acogerá este martes un juicio contra dos acusados por un delito continuado de falsedad en documento mercantil, en relación con un delito de estafa, por operaciones de compra de cable de cobre en las presentaban falsos justificantes de pago.
Según el escrito de acusación de la Fiscalía, los dos acusados, entre marzo y abril de 2024, contactaron con varias empresas del grupo Elektra (dedicado a la distribución de material eléctrico) para hacer pedidos de cable de cobre que, en total sumaron más de 42.600 euros. Los acusados simulaban el pago del material presentando justificantes bancarios falsos, pero nunca llegaron a abonar las compras.
Así, realizaron un pedido de 18.565,77 euros a una empresa del grupo situada en Logroño; otro pedido, en una empresa de Lugo, por valor de 13.541,29 euros; otro de 10.536 euros a una empresa situada en A Coruña; un pedido de 15.902,89 euros a una firma del grupo en Guadalajara; y otro de 13.121 euros a una empresa ubicada en Vigo.
Tras hacer los encargos y enviar los justificantes falsos de pago, los acusados se presentaban en las siguientes horas a recoger el material, que en realidad no estaba pagado.
Por estos hechos, el ministerio público pide que cada uno de ellos 7 años de cárcel y que indemnicen a las empresas afectadas en un total de 42.643,06 euros.
