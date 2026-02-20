La jueza cita a la directora del IEO y a exjefes del centro de Vigo por la fuga de gases

El estado ruinoso de las instalaciones del Instituto Español de Oceanografía (IEO) de Vigo, entidad adscrita al Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), viene denunciándose desde hace años. Investigadores con casco para protegerse, deterioro de la estructura y filtraciones son el día a día de sus trabajadores. Hasta que una decidió plantarse. Y lo hizo tras tener que acudir al Servicio de Otorrino en varias ocasiones a causa de la presencia de formol en los despachos.

Según la denuncia de esta bióloga, desde 2019, reiteró «notificaciones fehacientes» sobre la detección de este químico, un agente potencialmente cancerígeno, en los despachos cuando su peligrosidad lo obliga a estar almacenado en vitrinas herméticas con ventilación y acceso restringido.

Pese a estos avisos, el centro no tomó medida para aminorar esta situación y, tras nuevas mediciones en 2023, se volvieron a detectar entonces niveles de 0.70 mg/m3 de formaldehido cuando una concentración superior a 0.5 mg/m3 se considera «alta» y «no saludable».

Por todo ello, la magistrada de la plaza nº 5 de la Sección Penal del Tribunal de Instancia de Vigo (antiguo Juzgado de Instrucción nº 5) ha citado a declarar como investigados a la actual directora del IEO a nivel nacional, Rosa Figueroa, y a dos antiguos responsables del centro oceanográfico de Vigo, Victoria Besada Montenegro y Pablo Carrera por un supuesto delito continuado en materia de prevención de riesgos laborales en concurso con un delito de lesiones.

El total del complejo de Cabo Estai / Marta G. Brea

Directores desde 2015 a la actualidad

La investigadora científica Victoria Besada Montenegro, experta en contaminación marina y evaluación de impactos ambientales, fue directora del IEO de Vigo entre 2015 y 2020. A ella le siguió Pablo Carrera, quien dirigió el centro vigués tras la dimisión de Besada en 2020. Tres años después, en verano de 2023, Carrera fue relevado por Rosa Figueroa, actual responsable del IEO a nivel nacional desde hace menos de un año.

También incluye como investigada a la propia entidad, requiriendo por parte del Estado la designación de un representante, abogado y procurador. La magistrada también recabará testimonio de la querellante y otros trabajadores.

«Delito de riesgo»

Esta citación llega tras un primer archivo del caso. La jueza instructora archivó en primera instancia la causa alegando su prescripción y la no apreciación de lesiones, pero la Audiencia de Vigo ordenó seguir investigando al entender que se trata de un «delito de riesgo» que debe ser perseguido independientemente de sus consecuencias en la salud de la denunciante.

Con todo, en su querella, la trabajadora sí aportó un parte de lesiones tras un accidente de trabajo. En él se recogen «lesiones intranasales» compatibles con «efectos agudos de la exposición por inhalación de formaldehido». La presencia de formaldehido obedecía a una «fuga en las vitrinas de gases».

El uso de este químico en el centro obliga a adoptar «medidas preventivas básicas y esenciales taxativamente reguladas, totalmente ausentes» en el Instituto Español de Oceanografía, esgrime esta trabajadora. La respuesta del IEO de Vigo a las notificaciones de la bióloga fue proponerle «un cambio de departamento». «Se inicia una estrategia de represalia o castigo dirigida a excluirla de su espacio natural de trabajo y que no tiene relación alguna con la protección frente a cancerígenos que no pueden legalmente tener presencia en su puesto de trabajo», denunciaba entonces la mujer.