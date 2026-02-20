La industria asume en solitario el blindaje contra el absentismo con pluses y complementos

Serveo Logística es una compañía especializada en el aprovisionamiento de cadenas de montaje de la industria de automoción. Asentada en el corazón de Balaídos, acaba de firmar un convenio colectivo —publicado con fecha del 7 de enero en el boletín oficial provincial— con vigencia entre los años 2025 y 2028, ambos inclusive. Será de aplicación para una plantilla de 257 personas. La estructura salarial incorpora un plus de no absentismo, a devengar en 12 pagas.

«Cada día de ausencia al trabajo —reza el artículo 14 del acuerdo— se descontará la parte proporcional correspondiente a ese día de trabajo, que en cada uno de los años se calculará al dividir la cantidad anual del plus de no absentismo entre 360 días». Este suplemento previsto en el convenio de Serveo es el que está proliferando en la gran mayoría de los nuevos acuerdos de empresas industriales —casi todas vinculadas a la automoción, desde Gestamp Vigo a CIE Galfor de Ourense— a fin de rebajar las faltas de asistencia al puesto de trabajo: hay pagos en metálico y complementos en cotizaciones en caso de bajas por enfermedad.

Al conglomerado internacional Envases Group pertenece, desde 2023, la antigua planta viguesa de Domiberia. En su convenio, para el periodo 2025 a 2029, también ha incorporado una cláusula contra el absentismo. Pero el mecanismo es distinto porque lo que despliega la empresa es un complemento a las bajas por contingencias comunes y no es ad personam, sino que tiene en cuenta al conjunto de los operarios: «Complementará los tres primeros días de las bajas por enfermedad común siempre y cuando el índice del absentismo [...] no supere el 7%». Si el trabajador requiriese hospitalización, la compañía asumiría ese plus durante 21 días, pero solo si el «absentismo general del centro de trabajo» no supera el 5%.

También Nueva Pescanova ha incorporado lo que formalmente se consideran «complementos salariales u otras medidas relacionadas con el absentismo». Lo ha hecho con su convenio de grupo, el primero desde su constitución —su actividad arrancó en 2015— y que pone fin a décadas de marcos laborales distintos entre filiales, incluso estando puerta con puerta: afecta a 950 personas en toda la geografía española, de las que 610 desarrollan su actividad en los centros de Chapela o Porriño.

«A todas las personas trabajadoras de la sección de fabricación, mantenimiento y servicios auxiliares se les abonará, en la totalidad de las bajas, el 100% de su salario si en el semestre natural anterior no se superó el 6% de absentismo laboral en estas secciones. Otro tanto sucederá con las personas trabajadoras de administración si en esta sección no se superó el 3% de absentismo en el semestre anterior». No consta ningún plus similar en el convenio de Insuiña, también inédito; sí existe en el de su competidora Stolt Sea Farm.

Al igual que con Serveo, el astillero Metalships & Docks —42 trabajadores— prevé un aporte económico personal en concepto de «prima de presencia». «Se abonará de los grupos 4 a 11, siendo su importe diario para el año 2025 de 4,08 €/día. Se percibirá siempre que el absentismo diario del trabajador o de la trabajadora sea igual a 0, computándose como tal todas las ausencias a excepción del periodo vacacional y las horas sindicales», actualizable en base a las tablas salariales de 2026 y 2027.

En Citic Censa optaron, «con el fin de mejorar la productividad y elevar la motivación del personal», por una prima de producción de 233,8821 euros/mes. Uno de los puntos que pueden menguar este plus es, y en hasta un 40%, el absentismo: "Cada día de ausencia, además de suponer la ausencia de prima ese día, supondría alrededor de un 2% de penalización", sin que se penalicen las ausencias debidas a accidentes de trabajo y permisos retribuidos. Construcciones Navales Paulino Freire, Setex Aparki Vigo, Car Consulting, Gestamp, Vitralba o Persianas Roma son otras de las empresas que tienen incorporados complementos frente a las faltas al trabajo. Pluses que, pese a las reivindicaciones empresariales, no constan grandes convenios sectoriales como el de Almacenistas de Madera (712 empleados en Pontevedra), el de Hostelería (24.357) o el de Hospitalización e Internamiento (2.425 personas).