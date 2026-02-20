Herido grave en Vigo tras ser atropellado por un bus de Vitrasa en Pizarro

Un hombre de unos 70 años de edad ha resultado herido hoy tras ser atropellado de gravedad por un autobús del transporte público de Vitrasa cuando cruzaba por la calle Pizarro, junto a la Ciudad de la Justicia.

Según Emerxencias 112, el aviso lo dio un particular sobre las 13.00 horas. El testigo informaba que se acaba de producir un arrollamiento en Pizarro la altura del número 15, sin aportar más información. Rápidamente, movilizaron a Urxencias Sanitarias de Galicia (061), que envió una ambulancia medicalizada, y también a la y Policía Local, que tuvo que cortar puntualmente el tráfico en la zona.

El atropello ocurrió junto al Punto de Atención Continuada (PAC), del que salieron varios sanitarios a atender rápidamente a la víctima, que habría quedado parcialmente bajo el autobús y que estaría grave ya que, además del fuerte impacto del autocar, según fuentes policiales consultadas por este periódico, el hombre habría recibido también un fuerte golpe en la cabeza. Posteriormente fue trasladado de urgencia al hospital.

Noticias relacionadas

A priori, y aunque será la investigación policial la que determine cómo ocurrió el atropello, el hombre habría cruzado por un paso de peatones regulado por semáforo, aunque se desconoce por el momento si lo hizo en rojo y en verde.