Un grito unánime recorre Vigo por el fin de los peajes en la AP-9: «40 anos pagando e eles roubando»

Galicia clama por su Día de la Liberación para evitar 60 años de sometimiento. Una histórica manifestación recorrió este viernes las calles del centro de Vigo exigiendo el fin de los peajes en la AP-9, concebidos durante la dictadura franquista y cuya vigencia llegaría ahora mismo hasta el 23 de agosto de 2048. Todo ello a pesar de que la Comisión Europea ha emitido dos dictámenes negativos sobre la prórroga avalada por el Gobierno de Aznar que añadió otros 25 años más a Audasa.

Según los datos de la Policía Local algo más de un millar de personas acudió a la llamada de la Federación de Asociacións Veciñais Eduardo Chao (Favec). A medida que la marcha bajaba la Gran Vía desde Plaza de España se fueron sumando ciudadanos al grito de «40 anos pagando e eles roubando», exigiendo al ministro Óscar Puente el rescate de la concesión.

La comitiva realizó paros ante la Autopista del Atlántico en la entrada de Lepanto y la salida de Alfonso XIII, aunque alrededor de la mitad de los presentes concentraban sus quejas en el futuro túnel de la A-52 entre Vigo y O Porriño. Así, demandas como el fin de peajes en toda la Galicia occidental o las barreras para el ruido en Teis quedaron diluidas dentro de las otras demandas.

Hacía casi dos décadas que en el área metropolitana no se vivía una movilización ciudadana así en contra del pago por circular en una infraestructura «básica para la movilidad y la actividad económica», siendo las de los vecinos de Moaña y Cangas contra el peaje de Rande las más numerosas y efectivas. En ese sentido se recordó que desde 2003 el precio por viajar de Vigo a Pontevedra creció un 82%.

El manifiesto fue leído por la presidenta de la Favec, María Pérez, en el cruce de Colón con García Barbón. En él se abogó por un «cambio de paradigma» hacia un mejor transporte público. Se denunció que en Teis y Chapela «los vecinos soportan impactos mientras pagan por utilizar la infraestructura que invade su territorio», denunciando los ruidos que provocan en su calidad de vida. También el proyecto del túnel de la A-52 en Mos y Bembrive fue denunciado en el texto que recordó los «trayectos cortos con peajes desproporcionados» en casos como el de Redondela.

El documento logró un apoyo transversal de partidos políticos a izquierda y derecha, sindicatos, patronales y asociaciones vecinales y sociales. Además de la FAVEC y COGAVE se sumaron las asociaciones vecinales de San Martiño de Vilar de Redondela, la de afectados de la AP-9, la de Chapela, Bembrive en Pé o Lugo Rural Importa. También Asetranspo o ASRCVP con los transportistas y comerciantes de la provincia, los sindicatos UGT, CIG y CUT y entidades sociales como As Ninguéns y STOP. Sin embargo fue el consenso político el más llamativo al suscribir el manifiesto PP, BNG y Movimiento Sumar Galicia. Entre los participantes en la marcha se encontraban Ana Ortiz, delegada de la Xunta, Luisa Sánchez, vicepresidenta de la Diputación, la eurodiputada del BNG, Ana Miranda, ediles de la oposición de Vigo y otros municipios o la alcaldesa de Mos, Nidia Arévalo. Entre las ausencias destacaron la de CCOO y el PSdeG-PSOE. Desde la unión comarcal recuerdan que «xa nos manifestamos en contra» cuando Aznar dio el «pelotazo» y por ello ahora aguardarán al veredicto del TJUE y la respuesta del Gobierno, algo que no se espera para esta década.

Caballero exige la gratuidad de la AG-57 y critica al PP

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, volvió a reclamar la gratuidad de la AP-9, especialmente entre la ciudad y Pontevedra, y exigió que ésta se extendiera a la AG-57 que comunica con Baiona. El regidor recordó que fue el PP quien firmó la prórroga hasta el 2048 y reclamó que «pida perdón» por ello. «A veces da la impresión de que algunos solo reclaman las cosas cuando ellos no gobiernan», ironizó en un audio.

La CEP urge medidas contra el deterioro de los viales

La Confederación de Empresarios de Pontevedra reclama soluciones ante los problemas del firme en las carreteras de la provincia. Su presidente, Jorge Cebreiros, pone el foco en el lastre a la competitividad que suponen los peajes de la AP-9, la sobrecarga de la A-55 con más de 60.000 vehículos o la falta de mejoras en el tren.