Otra fuga «más exitosa» por el monte y su carácter «violento» mantienen preso a 'O Grilo' por el crimen de Estela Blach

Una posible nueva fuga, esta vez «más exitosa» que la primera; su carácter «violento» y la posibilidad de «presionar» a testigos o incluso para garantizar su «integridad» son los motivos esgrimidos por la Audiencia Provincial de Pontevedra para rechazar la puesta en libertad provisional de Humberto González Rodríguez, 'O Grilo', un vecino de Baiona de 38 años investigado por el crimen de su pareja Estela Blach la madrugada del 8 de noviembre de 2024 a las puertas de su casa de la parroquia de Belesar.

Lugar de la parroquia de Belesar donde se produjo el crimen / Marta G. Brea

En un auto del pasado 12 de febrero, los magistrados desestimaron el recurso de 'O Grilo', que se encuentra en prisión provisional desde una semana después del asesinato, al ocultarse en el monte durante varios días, sin comida ni agua; tras recibir el informe definitivo de la autopsia de la víctima.

Del análisis de los restos biológicos recogidos de las uñas y cara de la fallecida, se confirma que dicho ADN es coincidente con el de González. El informe de los forenses ratifica que Estela Blach murió a causa de los múltiples golpes en la cabeza que recibió durante horas. En base a esta «confirmación de indicios» frente al acusado, la Sala opta por mantenerlo en prisión provisional para garantizar su presencia en el juicio, en el se enfrenta a un delito de asesinato u homicidio y otro de quebrantamiento ya que tenía una orden de alejamiento de la víctima.

Agentes en el lugar del crimen, en noviembre de 2024 / Marta G. Brea

Chabolismo

Con todo, los magistrados señalan que son muchos otros los requisitos que justifican la medida privativa de libertad. Por un lado, la ausencia de arraigo con el consiguiente riesgo de fuga. Porque no sería la primera vez.

Tal y como se recoge en el auto de la Audiencia, Homberto González huyó durante varios días por el monte, y «nada garantizaría» que de dejarlo libre, no lo volviera a hacer. «Si bien la inicial fuga no tuvo éxito (pese a los seis días que estuvo escondido en el monte, lo que dificultaba mucho su búsqueda por las fuerzas del orden por su especial orografía) ahora sí podría preparar una fuga más exitosa que la inicial que se realizó obligado por la inmediatez de los hechos», valoran los jueces.

La madre del investigado le ofreció una vivienda y la posibilidad de rehabilitación de su «drogodependencia», sin embargo ambos ofrecimientos no enervan «en absoluto», a criterio de la Sala, ese riesgo de fuga.

Vivienda familiar del investigado en Belesar / ALBA VILLAR

Delitos de malos tratos

El riesgo de reiteración delictiva de 'O Grilo' sustenta también la decisión de la Audiencia. Fue condenado en 2022 por dos delitos de malos tratos frente a Estela lo que «pone de manifiesto el carácter violento» del investigado no solo por este delito «sino por otros contra la integridad de las mujeres». Para la Sala existe la posibilidad de que otras personas relacionadas con la víctima, entre ellas su hija pequeña, puedan resultar dañadas «visto su historial criminal».

Influir en testigos

Por último, se busca evitar que el investigado pueda «influenciar» en su hermano, testigo «esencial» del procedimiento. A diferencia del investigado, éste sí declaró. Según pudo saber este periódico, tanto en su puesta a disposición judicial como en distintos trámites procesales, Humberto se acogió a su derecho a no declarar. «Yo no me como este marrón» fueron las únicas palabras que se han recogido de él y que habría pronunciado cuando, tras llamar al 112, los servicios médicos le confirmaron la muerte de Estela; momento en el que huyó al monte durante días.