Robo con fuerza en Vigo: dos detenidos tras llevarse dinero de la asociación Val do Fragoso y causar destrozos

Susto de madrugada en la asociación de vecinos Val do Fragoso de Vigo, junto al estadio de Balaídos. Según ha podido saber este periódico, dos hombres entraron en el edificio social, lograron llevarse dinero y provocaron varios destrozos.

Todo ocurrió sobre las cinco de la madrugada pasada. Sobre esa hora saltó la alarma. Inmediatamente, la empresa de seguridad movilizó a la policía. «Fue todo muy rápido, ya que entre que sonó la alarma y llegó la policía, apenas pasaron diez minutos», explica Víctor Manuel López, presidente de la asociación de vecinos, que fue alertado también por la empresa de seguridad una vez que habían movilizado ya a los agentes.

Ambos ladrones habrían entrado por dos ventanas diferentes. Una de la planta baja y otra de la planta alta del edificio. Al menos una la tuvieron que forzar para poder acceder al edificio. Ya en el interior, y con la alarma sonando, destrozaron dos puertas y entraron en la secretaría de la asociación de vecinos.

«Lo revolvieron todo y solo se llevaron 152 euros en monedas, que era lo único que teníamos», explica el presidente. «En el edificio había otras cosas de más valor, pero la alarma funcionó a la perfección y apenas tuvieron tiempo de permanecer más tiempo».

A la zona se desplazó la Policía Local y Nacional y también el propio presidente. Los agentes supervisaron el interior de la asociación de vecinos, donde no encontraron a nadie.

Otra patrulla de la Policía Local realizó una batida por el barrio localizando a dos varones en la zona de la calle Espedrigada y cuya vestimenta coincidía con la descripción que se les había dado tras ser vistos por las cámaras del sistema de alarma de la asociación.

Según pudo saber este periódico, portaban 152 euros en monedas que acababan de robar en la asociación Val do Fragoso. Pero también llevaban una cafetera, varias cápsulas de café y herramientas que podrían haber sido robadas de otros locales, ya que no pertenecían a centro vecinal. Ambos fueron detenidos.