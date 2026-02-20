Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Detenida en Vigo una mujer por robar joyas y dinero en la casa de la persona «vulnerable» que cuidaba

La empleada vendió lo sustraído por unos 750 euros

E. P.

La Policía Nacional detuvo en Vigo a una mujer por supuestamente robar joyas y dinero en la casa en la que trabajaba, vendiendo después lo sustraído en establecimientos de compraventa de oro por unos 750 euros.

Tal como informa dicho cuerpo de seguridad, la arrestada era empleada del hogar de una persona «vulnerable», a la cual le sustrajo dos alianzas, un anillo y 160 euros en efectivo, aprovechando que en ocasiones estaba sola en el domicilio.

Los hechos fueron denunciados por la víctima, que había contratado a la mujer desde el mes de noviembre. Al parecer, esta persona disponía de un juego de llaves para realizar sus tareas domésticas.

La investigación permitió dar con el paradero de las joyas, que habían sido vendidas por unos 750 euros. Por todo ello, la mujer fue detenida por un presunto delito de hurto y estafa. Las joyas, por su parte, fueron recuperadas y devueltas a su legítima propietaria.

