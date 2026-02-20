Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Archivo AltriManifestación AP-9Pluses contra el absentismoDetenido expríncipe AndrésCrimen Machista TenerifeHuelga UrgenciasPAOK - Celta
instagramlinkedin

Convocan una manifestación en Vigo en defensa de los autónomos: estas son sus demandas

Será el lunes 2 de marzo en la Farola de Urzáiz: «No pedimos privilegios, pedimos justicia»

Manifestación de autónomos en Murcia.

Manifestación de autónomos en Murcia. / Juan Carlos Caval / EFE

Borja Melchor

La Plataforma Nacional por la Dignidad de Los Autónomos 30N convoca manifestaciones en decenas de localidades de España el próximo lunes 2 de marzo a las 11.00 horas para reclamar «condiciones de trabajo dignas y justas» para este colectivo. En Vigo, será en la Farola de Urzáiz.

Los convocantes reclaman una reducción de cuotas, protección social y el reconocimiento de su trabajo. Portarán carteles en los que se podrán leer lemas como «No pedimos privilegios, solo justicia para nuestros oficios», «Mientras otros se van de vacaciones, el autónomo trabaja… y paga sanciones», «Si el autónomo se enferma, no puede parar: la cuota lo condena» o «No pedimos privilegios, pedimos justicia».

Noticias relacionadas y más

Esta plataforma es un colectivo ciudadano independiente, sin afiliaciones partidistas ni fines lucrativos, que surgió para denunciar la «insostenible» situación de los autónomos, con «cuotas disparatadas, impuestos asfixiantes y cero redes de seguridad».

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El Centro Comercial Camelias busca revitalizarse con la incorporación de una cadena de gimnasios
  2. «Los hidrocarburos pueden favorecer que en Galicia haya más cáncer de vejiga»
  3. Un joven hospitalizado tras recibir un navajazo en el Entroido de O Hío
  4. La «nueva esclavitud»: jornadas de 24 horas, sin comida y sin saludar al vecindario
  5. La madre del joven vigués electrocutado en un aerogenerador, sobre la detención de sus amigos: «Es innecesario, no tienen la culpa de su muerte»
  6. Un herido grave tras golpearse contra el suelo en un parque de camas elásticas de Nigrán
  7. Nadie puja por los 23 chalés ilegales de A Regueira tras cinco días de subasta
  8. Del ministerio al aula: el «quiebro total» de Isabel Pardo de Vera tras su imputación

Convocan una manifestación en Vigo en defensa de los autónomos: estas son sus demandas

Urgencias del Cunqueiro niega esperas nocturnas de cuatro horas

Urgencias del Cunqueiro niega esperas nocturnas de cuatro horas

El túnel de Candeán cerrará un tramo este fin de semana para ejecutar por fin las obras pospuestas por los temporales

Vecinos de Vigo denuncian que hay ratas muertas en la Alameda y aportan imágenes

Vigo retoma el Carnaval y «disfraza» hoy Porta do Sol de verbena con el concierto de la París de Noia

Vigo retoma el Carnaval y «disfraza» hoy Porta do Sol de verbena con el concierto de la París de Noia

«Yibrán me decía: "Mamá, sé que moriré joven, pero no quiero ser un viejo que no ha vivido por miedo"»

Robo con fuerza en Vigo: dos detenidos tras llevarse dinero de la asociación Val do Fragoso y causar destrozos

Robo con fuerza en Vigo: dos detenidos tras llevarse dinero de la asociación Val do Fragoso y causar destrozos

Las federaciones vecinales de Galicia apoyan la manifestación de hoy en Vigo contra los peajes de la AP-9

Las federaciones vecinales de Galicia apoyan la manifestación de hoy en Vigo contra los peajes de la AP-9
Tracking Pixel Contents