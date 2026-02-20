Convocan una manifestación en Vigo en defensa de los autónomos: estas son sus demandas
Será el lunes 2 de marzo en la Farola de Urzáiz: «No pedimos privilegios, pedimos justicia»
La Plataforma Nacional por la Dignidad de Los Autónomos 30N convoca manifestaciones en decenas de localidades de España el próximo lunes 2 de marzo a las 11.00 horas para reclamar «condiciones de trabajo dignas y justas» para este colectivo. En Vigo, será en la Farola de Urzáiz.
Los convocantes reclaman una reducción de cuotas, protección social y el reconocimiento de su trabajo. Portarán carteles en los que se podrán leer lemas como «No pedimos privilegios, solo justicia para nuestros oficios», «Mientras otros se van de vacaciones, el autónomo trabaja… y paga sanciones», «Si el autónomo se enferma, no puede parar: la cuota lo condena» o «No pedimos privilegios, pedimos justicia».
Esta plataforma es un colectivo ciudadano independiente, sin afiliaciones partidistas ni fines lucrativos, que surgió para denunciar la «insostenible» situación de los autónomos, con «cuotas disparatadas, impuestos asfixiantes y cero redes de seguridad».
