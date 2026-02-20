La orquesta París de Noia «disfraza» Porta do Sol de discoteca
Con «temazos» de actualidad, pero también clásicos, trajes brillantes, bailes llenos de energía y juegos de luces, los artistas se metieron al público en sus bolsillos
La tregua vestida de anticiclón de las Azores permitió que Porta do Sol se convirtiera en una discoteca al aire libre pasadas las 21.00 horas. El concierto de la orquesta París de Noia, que estaba programado por el Concello inicialmente el viernes de la semana pasada con motivo del Entroido y se canceló por las condiciones meteorológicas, hizo bailar a una multitud de personas en la plaza pública.
Con temazos de actualidad, pero también clásicos, trajes brillantes, bailes llenos de energía y juegos de luces, los artistas se metieron al público rápidamente en sus bolsillos. Es una de las mejores orquestas del país y lo demostró en la cita con Vigo, que, tras tantos días de agua, estaba deseosa de disfrutar de una actividad al aire libre. Fue el plato fuerte de la programación del Entroido del Concello, alterado por la climatología.
La velada en Porta do Sol fue un éxito e hizo que los asistentes comenzasen ya a echar en falta los conciertos veraniegos del auditorio de Castrelos. El tiempo acompañó: ni una gota y temperaturas a las que se les hizo frente sin problemas con abrigo y bailes. La lluvia volverá a la ciudad el martes, según las previsiones que manejan la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y MeteoGalicia: la probabilidad es del 100% y baja al 80% el jueves de la próxima semana.
El Entroido sigue mañana
La fiesta empieza mañana a las 18.00 horas en Porta do Sol con un espectáculo de fuego. A las 19.00 horas, se procederá a la quema del Meco, representada por una imagen del alcalde, Abel Caballero, junto al estadio de Balaídos con un cartel que reza «Vigo, sede do Mundial 2030. ¡Viva Vigo!» y otras dos fotografías que representan al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y al de la Real Federación Española de Fútbol, el también gallego Rafael Louzán, con un cartel que indica «Non queremos que Vigo acolla o Mundial de fútbol».
A las 20.00 h, será el turno para las exequias funerarias y el posterior desfile-entierro del Meco por Porta do Sol, Príncipe, Colón y Policarpo Sanz y vuelta a Porta do Sol. A las 21.00 horas, se leerá el fallo de los premios del desfile de comparsas. A Cultural de Bouzas celebra también mañana su VI Enterro da Rincha desde las 17.00 horas.
