Archivo Altri
El Concello expropiará terrenos en Bouzas para que se construya vivienda junto al mar

Las propiedades se encuentran en el polígono 3 del Pepri, de casi 6.500 metros cuadrados

El polígono 3 está pegado al paseo marítimo de Bouzas.

El polígono 3 está pegado al paseo marítimo de Bouzas. / Ricardo Grobas

Borja Melchor

Continúa el camino hacia la construcción de más vivienda en la ciudad, una de sus asignaturas pendientes en los últimos años. El martes, llegará a la Xerencia de Urbanismo el inicio del procedimiento para la expropiación forzosa de las fincas no adheridas a la Junta de compensación del polígono 3 del Plan Especial de Protección y Reforma Interior (Pepri) del Casco Histórico de Bouzas.

El alcalde, Abel Caballero, concretó que la Junta de compensación fue constituida por el 70% de los propietarios; se procederá a la expropiación del resto. «Los miembros solicitan el inicio del procedimiento para expropiar las propiedades no incorporadas. Seguimos, por tanto, dando pasos en la dirección de facilitar edificación en la ciudad», apostilló el regidor.

Mapa del Pepri de Bouzas. A la izquierda, el polígono 3, próximo al mar.

Mapa del Pepri de Bouzas. A la izquierda, el polígono 3, próximo al mar. / Concello de Vigo

El polígono 3 de Bouzas, con zona verde y pegado a la costa (al lado de las gradas del paseo marítimo) cuenta con una superficie próxima a los 6.500 metros cuadrados (es el segundo más extenso de los siete polígonos del Plan). El Pepri reserva 65 viviendas (5.353 metros cuadrados de superficie residencial), casi 3.400 de superficie terciaria, más de 2.700 para zonas verdes y espacios libres y nada para equipamientos.

El Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Casco Histórico de Bouzas fue aprobado definitivamente por acuerdo del pleno del Ayuntamiento de Vigo el 30 de septiembre de 2002. Delimitó varios ámbitos de suelo urbano no consolidado (polígonos) a desarrollar por el sistema de compensación, entre ellos, el denominado polígono 3 de Bouzas.

El Concello expropiará terrenos en Bouzas para que se construya vivienda junto al mar

