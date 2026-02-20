Coia se lleva 2,7 millones de euros (inesperados) para rehabilitación de vivienda
Forman parte de un paquete de ayudas centradas especialmente en mejorar la eficiencia energética
De los doce ámbitos incluidos en el programa de ayudas a las actuaciones de rehabilitación de vivienda a nivel de barrio, dotado con 6,4 millones de euros entregados por el Gobierno central al Concello procedentes de fondos europeos, en solo uno se registró una demanda que superó la asignación: Coia. El gobierno local ha decidido movilizar los recursos sobrantes para cubrir las peticiones del barrio olívico.
Se lleva 2,7 millones de euros más, según trasladó el alcalde, Abel Caballero. «Se abrió el proceso de solicitud y en todas, menos Coia, hubo más asignación de recursos que demandas. Y, en Coia, sucedió lo contrario. Hubo más demanda que asignación de recursos. Y, por tanto, aquel dinero que no fue utilizado en 11 de las 12 áreas, que suma 2,7 millones de euros, se va a asignar al área de Coia», apuntó.
Caballero valoró la «acción importantísima en la rehabilitación de viviendas» en estos 12 ámbitos: Coia, Beiramar, Espiñeiro-Teis, Casco Vello, Bouzas, Casas de Santa Clara, San Pablo, San Roque, Fenosa, A Salgueira, Gorxal y Alcalde Lavadores-Canicouva-Escuelas públicas. «Seguiremos apoyando la rehabilitación adaptando la oferta a la demanda. En Vigo, no se desperdicia ni un céntimo», anotó.
Gastos subvencionables y plazo
Esta ayudas están centradas especialmente en mejorar la eficiencia energética de los edificios (una reducción de al menos el 30%) y en la retirada de amianto. Los propietarios de las viviendas pueden optar a una ayuda del 40% de la obra como mínimo. Entre las actuaciones subvencionables, como cambio de ventanas o mejora de fachadas, se incluyen gastos necesarios para el desarrollo del conjunto de obras de rehabilitación energética
Entran en este apartado la gestión que supone el desarrollo de las mismas y los gastos asociados, los honorarios de los trabajadores que intervengan, la redacción de los proyectos y dirección de obra, los certificados e informes técnicos y los costes derivados de la tramitación administrativa o el realojo temporal de ocupantes y acompañamiento social.
No se incluye en la ayuda el coste correspondiente a la licencia, las tasas o impuestos. Según apuntan las bases publicadas por el Concello, las obras subvencionables deberán estar finalizadas antes del 30 de junio de 2026. El 85% de los fondos se destinan a la rehabilitación de viviendas. Los 252.000 euros restantes se utilizan para la regeneración urbana en espacios comunes.
