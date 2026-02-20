Las ciberestafas y los hurtos de toda la vida acaparan la mitad de la delincuencia en Vigo

Uno de cada cuatro delitos que se investigan en la comisaría viguesa ya son ciberestafas. En un contexto de descenso de criminalidad que en 2025 situó a Vigo como la gran ciudad gallega con mejores datos en este sentido, los fraudes que se cometen a través de internet son unas de las escasas modalidades delictivas que están ahora al alza. Cierto que la subida fue bastante contenida, de solo un 2,2 por ciento, pero las 2.915 estafas telemáticas denunciadas el año pasado suponen la friolera de ocho denuncias diarias. Y es probable que todavía no se haya tocado techo.

Las falsas ventas de todo tipo de productos son un clásico que sigue cobrándose infinitas víctimas debido a la picaresca de delincuentes que actúan enmascarándose detrás de portales clásicos como Wallapop o Milanuncios, pero también utilizando todas las redes sociales que tienen a su alcance, empezando a emerger ahora los timos que se cometen a través de TikTok. Los infinitos fraudes bancarios o los que afectan al alquiler de viviendas continúan también al alza. Falsas ofertas de trabajo para conseguir datos personales de las víctimas, extorsiones sexuales escudadas en el anonimato o el famoso fraude del «hijo en apuros» son otro tipo de estafas que abundan en la ciudad.

Menos ataques sexuales y robos

La cibercriminalidad en sus múltiples formas no da tregua, pero lo que baja es la delincuencia de toda la vida. Tras años al alza, las agresiones sexuales experimentaron un descenso. También disminuyeron los robos con violencia e intimidación (como los clásicos tirones en la calle), los que se producen en establecimientos comerciales y en viviendas o los de interior de vehículos estacionados en la calle o en aparcamientos públicos o privados.

El único delito clásico que, cuantitativamente hablando, rivaliza con las ciberestafas son los hurtos. Juntos, de hecho, suponen la mitad de los delitos que se producen en Vigo. En 2025 hubo 2.868 hurtos, casi un 8% menos que en 2024, cuando se superó la barrera de los 3.000. Esta conducta delictiva abunda en los establecimientos de calles como Príncipe o en los grandes centros comerciales o hipermercados. Pero se producen también en otros muchos contextos. Este mismo viernes la comisaría de Vigo informó de la detención de una empleada de hogar que robó joyas y dinero en la casa en la que trabajaba, sustracción que policialmente hablando se ha tipificado como delito de hurto. Ya ha habido otros casos similares en los últimos meses.

Reacción de los sindicatos policiales

En total, en 2025 se registaron 11.509 infracciones penales en Vigo. Un 6,1 por ciento menos que en 2024. Sindicatos policiales como CEP denuncian las «cifras alarmantes» de delincuencia a nivel nacional y de Galicia, si bien en el caso de Vigo «ha sido la ciudad grande de Galicia con mejores datos estadísticos, donde los delitos graves que más han subido han sido los homicidios y asesinatos en grados de tentativa, un 33,3%, y la cibercriminalidad se ha incrementado un 0,9%».

Donde los datos no son tan buenos es en Redondela, localidad que compete territorialmente a la comisaría viguesa. En este caso hubo un aumento de delincuencia, llamando la atención, indica este sindicato, el incremento de los delitos contra la libertad sexual, de robos con fuerza, de los que se producen en domicilios, los de vehículos y la cibercriminalidad.