El BNG de Vigo lanza la campaña «Pronúnciate» para «revertir castelanizacións forzadas»

El BNG de Vigo presentó este viernes su campaña «Pronúnciate», con la que pretende animar a la ciudadanía a galleguizar nombres y apellidos para recuperar sus formas originales. La formación pretende «reverter a castelanización forzada» de la onomástica, especialmente durante el franquismo, cuando se pohibía de forma explícita el uso del gallego.

La diputada y responsable local, Carmela González, destaca que esta iniciativa busca también dar respuesta a la «perda alarmante de falantes e de retroceso sen precedentes da lingua galega», responsabilizando de ello a la Xunta.

Noticias relacionadas

«Rexistrar o teu nome en galego e restaurar os apelidos deturpados é unha expresión de liberdade, dignidade e coherencia», defendió González, apuntando además que haerlo «fará visible a riqueza lingüística e revitalizará as formas xenuínas que corren perigo de desaparecer».