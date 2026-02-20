El Banco de Alimentos de Vigo prevé entregar a Cáritas casi medio millón de kilos de comida este año
Las entidades estrechan su colaboración estratégica ante los retos de la exclusión social
El porcentaje de hogares en Galicia que han pasado hambre con frecuencia o la están pasando ahora ha crecido del 0,3% en 2018 al 2,4% en 2024, según el último Informe sobre exclusión y desarrollo social. Para hacer frente a esta situación, entidades como la Fundación Provincial Banco de Alimentos de Vigo o Cáritas Tui-Vigo reforzarán su colaboración este año: en 2025, el Banco le entregó a la organización diocesana 460.600 kilos de comida. En 2026, las previsiones apuntan a un incremento del 8%, con el objetivo de alcanzar los 498.433 kilos.
Alfonso Moreno, director de Cáritas Tui-Vigo, y José Ramón Santamaría, presidente de la Fundación Provincial Banco de Alimentos de Vigo, mantuvieron un encuentro institucional en la sede del Banco. Santamaría conoció las instalaciones y al equipo de responsables para potenciar los vínculos entre ambas entidades, mejorar la planificación, conseguir nuevos acuerdos y diseñar un plan estratégico conjunto que defina acciones de futuro y el análisis de datos.
«La relación operativa entre ambas instituciones es un pilar básico para la atención social en la zona. Actualmente, el 34,2% de los usuarios atendidos por el Banco de Alimentos proceden de Cáritas Tui-Vigo», informan desde Cáritas. Esta ayuda se distribuye en diversas poblaciones, siendo Vigo la que registra un mayor número de beneficiarios de Cáritas Tui-Vigo Parroquial, seguida de Pontevedra y Caldas.
Contexto social según el Informe Foessa
Esta reunión se enmarca en un escenario social donde, según el último Informe sobre exclusión y desarrollo social en Galicia, la exclusión social afecta al 12,7% de la población gallega, lo que representa a unas 342.000 personas. Si bien el alcance de la exclusión ha descendido en términos generales desde 2018, la integración precaria ha crecido drásticamente hasta afectar al 43,8% de la población, situándose como el principal modelo de convivencia en Galicia.
Un dato relevante para la labor de ambas entidades es el indicador de salud relativo a la alimentación: el porcentaje de hogares en Galicia que han pasado hambre con frecuencia o la están pasando ahora ha crecido del 0,3% en 2018 al 2,4% en 2024. Además, la exclusión social es especialmente severa en hogares encabezados por personas en búsqueda de empleo, donde la tasa de exclusión alcanza el 81,9%.
Lucha contra el desperdicio alimentario
Durante el encuentro, también se analizó la implementación de la nueva Ley 1/2025 de Prevención del Desperdicio Alimentario, que establece una jerarquía de prioridades para gestionar los excedentes de alimentos. Según esta normativa, la donación de alimentos aptos para consumo humano a través de entidades sociales y ONG ocupa un lugar preferente, priorizándolos antes de recurrir a otros usos como la transformación industrial o el tratamiento como residuo.
Con esta visita, Cáritas Tui-Vigo y el Banco de Alimentos «refuerzan su compromiso de trabajo coordinado para dar respuesta a las necesidades de las personas más vulnerables de nuestro territorio, apoyándose en el análisis riguroso de la realidad social que ofrecen los indicadores de exclusión», señalaron ambas entidades.
Suscríbete para seguir leyendo
- Demoras nocturnas de hasta cuatro horas en urgencias del hospital Álvaro Cunqueiro pese a estar vacía la sala de espera
- El Centro Comercial Camelias busca revitalizarse con la incorporación de una cadena de gimnasios
- «Los hidrocarburos pueden favorecer que en Galicia haya más cáncer de vejiga»
- Un joven hospitalizado tras recibir un navajazo en el Entroido de O Hío
- La «nueva esclavitud»: jornadas de 24 horas, sin comida y sin saludar al vecindario
- La madre del joven vigués electrocutado en un aerogenerador, sobre la detención de sus amigos: «Es innecesario, no tienen la culpa de su muerte»
- Un herido grave tras golpearse contra el suelo en un parque de camas elásticas de Nigrán
- Nadie puja por los 23 chalés ilegales de A Regueira tras cinco días de subasta