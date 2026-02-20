El Banco de Alimentos de Vigo prevé entregar a Cáritas casi medio millón de kilos de comida este año

El porcentaje de hogares en Galicia que han pasado hambre con frecuencia o la están pasando ahora ha crecido del 0,3% en 2018 al 2,4% en 2024, según el último Informe sobre exclusión y desarrollo social. Para hacer frente a esta situación, entidades como la Fundación Provincial Banco de Alimentos de Vigo o Cáritas Tui-Vigo reforzarán su colaboración este año: en 2025, el Banco le entregó a la organización diocesana 460.600 kilos de comida. En 2026, las previsiones apuntan a un incremento del 8%, con el objetivo de alcanzar los 498.433 kilos.

Alfonso Moreno, director de Cáritas Tui-Vigo, y José Ramón Santamaría, presidente de la Fundación Provincial Banco de Alimentos de Vigo, mantuvieron un encuentro institucional en la sede del Banco. Santamaría conoció las instalaciones y al equipo de responsables para potenciar los vínculos entre ambas entidades, mejorar la planificación, conseguir nuevos acuerdos y diseñar un plan estratégico conjunto que defina acciones de futuro y el análisis de datos.

«La relación operativa entre ambas instituciones es un pilar básico para la atención social en la zona. Actualmente, el 34,2% de los usuarios atendidos por el Banco de Alimentos proceden de Cáritas Tui-Vigo», informan desde Cáritas. Esta ayuda se distribuye en diversas poblaciones, siendo Vigo la que registra un mayor número de beneficiarios de Cáritas Tui-Vigo Parroquial, seguida de Pontevedra y Caldas.

Contexto social según el Informe Foessa

Esta reunión se enmarca en un escenario social donde, según el último Informe sobre exclusión y desarrollo social en Galicia, la exclusión social afecta al 12,7% de la población gallega, lo que representa a unas 342.000 personas. Si bien el alcance de la exclusión ha descendido en términos generales desde 2018, la integración precaria ha crecido drásticamente hasta afectar al 43,8% de la población, situándose como el principal modelo de convivencia en Galicia.

Un dato relevante para la labor de ambas entidades es el indicador de salud relativo a la alimentación: el porcentaje de hogares en Galicia que han pasado hambre con frecuencia o la están pasando ahora ha crecido del 0,3% en 2018 al 2,4% en 2024. Además, la exclusión social es especialmente severa en hogares encabezados por personas en búsqueda de empleo, donde la tasa de exclusión alcanza el 81,9%.

Lucha contra el desperdicio alimentario

Durante el encuentro, también se analizó la implementación de la nueva Ley 1/2025 de Prevención del Desperdicio Alimentario, que establece una jerarquía de prioridades para gestionar los excedentes de alimentos. Según esta normativa, la donación de alimentos aptos para consumo humano a través de entidades sociales y ONG ocupa un lugar preferente, priorizándolos antes de recurrir a otros usos como la transformación industrial o el tratamiento como residuo.

Con esta visita, Cáritas Tui-Vigo y el Banco de Alimentos «refuerzan su compromiso de trabajo coordinado para dar respuesta a las necesidades de las personas más vulnerables de nuestro territorio, apoyándose en el análisis riguroso de la realidad social que ofrecen los indicadores de exclusión», señalaron ambas entidades.