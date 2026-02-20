El plan de Comboios de Portugal para competir contra Renfe por el AVE entre Galicia y Lisboa en 2032: 600 millones y 26 trenes nuevos

La llegada del AVE necesita dos condiciones claras: una línea de Alta Velocidad y un tren de Alta Velocidad. Y en Portugal ambos hitos se sitúan para dentro de, al menos, seis años. La noticia de que Lisboa y Oporto no estarán unidas hasta 2032 no viene solo condicionada por los problemas que está teniendo el Gobierno de Luís Montenegro para sacar adelante los dos primeros tramos de la línea, ya que el primero aún no ha aclarado los cambios en su trazado y el segundo tuvo que ser licitado de nuevo.

Este nuevo horizonte se enmarca dentro de la renovación de flota que Comboios de Portugal ejecutará para poder explotar estas nuevas infraestructuras y competir, llegado el caso, contra Renfe. Así, «pretende alinear el inicio de sus operaciones con la inauguración de los primeros tramos de la nueva línea de alta velocidad» en ese año. En declaraciones del Ministerio de Infraestruturas al periódico luso ECO añaden que «teniendo en cuenta las certificaciones y la formación necesarias, el material rodante deberá llegar antes de esa fecha», teniendo la esperanza de licitar su compra en 2026.

Detalles de la inversión

Para ello el Consejo de Ministros aprobó una previsión de gasto de 584,28 millones de euros entre 2027 y 2032, con los importes más elevados en 2030 (117,6 millones de euros) y 2031 (246,96 millones de euros) en la compra de nueva flota. Los pliegos contemplan un máximo de 26 convoyes: 20 de ellos «domésticos» -12 fijos y ocho opcionales- y otros seis «internacionales» que adaptarían su configuración a la red española. Este último factor es clave para que la Alta Velocidad sea una realidad entre Galicia y el resto de Portugal, ya que deberán ser compatibles el ancho de vía, el sistema de seguridad y la electrificación de la línea.

Un tren Alvia de Renfe en la estación de Vigo-Guixar junto al Tren Celta de Comboios de Portugal / Víctor P. Currás / Víctor P. Currás

El objetivo del ejecutivo luso es que su compañía peuda competir en un mercado liberalizado en el que ya han puesto sus ojos dos países: España e Italia. Renfe fijó como objetivo estratégico tener un servicio directo de cinco horas entre Vigo y Lisboa antes de 2027, mientras que Iryo propuso dos rutas a la Comisión Europea para 2029. La compañía participada por Trenitalia y Air Nostrum quiere extender estos trayectos hasta A Coruña, además de operar la línea entre las dos capitales ibéricas.

Para ello deberá encontrar vías de financiación independientes de los Presupuestos Generales del Estado, recurriendo a fondos europeos y préstamos del mercado en los que «ya está trabajando con varios socios», según indicó el ministerio de Miguel Pinto Luz. La inversión incluye 45 millones de euros para el desarrollo del parque de talleres o la modernización de la infraestructura de mantenimiento.

Actualmente Comboios solamente tiene un tren capaz de superar los 200 kilómetros por hora: el Alfa Pendular. Sin embargo, el verdadero recorte de tiempos entre Oporto y Lisboa -de casi 3 horas a la mitad- llegará con aquellas unidades capaz de alcanzar los 300 km/h. Por el momento se desconoce que modelos o fabricantes podrían lograr este contrato que el Gobierno portugués espera licitar este mismo año.