Caballero da por hecha la nueva ruta de Peinador: «Vigo tendrá un vuelo a Londres, con la Xunta y Diputación o sin ellas»

«Con la Xunta y la Diputación o sin ellas, pero Vigo tendrá un vuelo Vigo-Londres». El alcalde de la ciudad, Abel Caballero, anunció este jueves que está «bastante avanzada la acción» para recuperar la conexión aérea entre el aeropuerto de Peinador y la capital inglesa. Apenas seis semanas después de que Ryanair pusiera fin a esta conexión, el Concello de Vigo ultima un nuevo contrato para devolver el carácter internacional a la terminal olívica.

El regidor reivindicó la ronda de reuniones con cinco aerolíneas durante Fitur tras la sangría de rutas perdidas en 2024 y 2025. Además de Vueling, Binter y Air Nostrum que ya operan en la actualidad en la ciudad, Caballero se reunió con Volotea, quien reconoció un «interés mutuo» y que Vigo «encaja» en su estrategia de crecimiento.

Para ello volvió a insistir en «No queremos renunciar al vuelo y estamos muy cerca ya de cerrarlo», garantizó apenas un mes después de la última frecuencia rumbo a Stansted. Es por ello que este jueves mandó una carta a los presidentes Alfonso Rueda y Luis López para cofinanciar a partes iguales este nuevo contrato publicitario. «La Xunta debe contribuir porque que yo sepa, Vigo es Galicia, que yo sepa, a lo mejor resulta que Rueda cree que no. Y que yo sepa Vigo es provincia de Pontevedra, a lo mejor el presidente de la diputación cree que no. Y vuela gente de todos de toda la provincia», justificó.

El anterior contrato para esta ruta fijó un mínimo de 3 frecuencias semanales durante la temporada de verano (abril a octubre) y tuvo un coste de 1,815 millones de euros desde 2023. La conexión operada por Ryanair tuvo una subvención de 11,21 euros por cada butaca y unos 14,15 euros en cada billete vendido. Los tres años que funcionó logró batir el récord anual de pasajeros, dejándolo en 2025 en 48.492 pasajeros y un 80,88% de ocupación media, cifras similares a las del global de la terminal.

Contratos de Turgalicia

Sin embargo, la misiva a Rueda y López no será una condición imprescindible para poner en marcha esta ruta en un futuro próximo. «Lo medité mucho y sí. Vigo tiene que tener un vuelo a Londres.Y por tanto, si se quieren sumar, serán parte del proyecto», añadió en un audio difundido a los medios. En caso de que ambas administraciones no colaboren «se lo demandaremos políticamente y le diremos a la ciudad que están a la contra», volviendo a acusar al ejecutivo autonómico de subvencionar vuelos en el aeropuerto de Santiago. «Ryanair se fue de Santiago porque la Xunta dejó de pagar», aseguró, al tiempo que volvía a reclamar las cuentas de Turgalicia para que figuraran los contratos de publicidad suscritos con la aerolínea durante los últimos años.