Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Detenido expríncipe AndrésMadre joven muerto por una fotoMarinero Cangas fallecidoPAOK - CeltaPisos turísticos Galicia«Esclavitud» laboral internas
instagramlinkedin

Aviación

Caballero da por hecha la nueva ruta de Peinador: «Vigo tendrá un vuelo a Londres, con la Xunta y Diputación o sin ellas»

El alcalde asegura que está «muy cerca de cerrarlo» y pide por carta fondos a Rueda y López

El alcalde de Vigo, Abel Caballero (c.), en el estreno de la ruta a Londres en marzo de 2023

El alcalde de Vigo, Abel Caballero (c.), en el estreno de la ruta a Londres en marzo de 2023 / Alba Villar

Víctor P. Currás

Víctor P. Currás

Vigo

«Con la Xunta y la Diputación o sin ellas, pero Vigo tendrá un vuelo Vigo-Londres». El alcalde de la ciudad, Abel Caballero, anunció este jueves que está «bastante avanzada la acción» para recuperar la conexión aérea entre el aeropuerto de Peinador y la capital inglesa. Apenas seis semanas después de que Ryanair pusiera fin a esta conexión, el Concello de Vigo ultima un nuevo contrato para devolver el carácter internacional a la terminal olívica.

El regidor reivindicó la ronda de reuniones con cinco aerolíneas durante Fitur tras la sangría de rutas perdidas en 2024 y 2025. Además de Vueling, Binter y Air Nostrum que ya operan en la actualidad en la ciudad, Caballero se reunió con Volotea, quien reconoció un «interés mutuo» y que Vigo «encaja» en su estrategia de crecimiento.

Para ello volvió a insistir en «No queremos renunciar al vuelo y estamos muy cerca ya de cerrarlo», garantizó apenas un mes después de la última frecuencia rumbo a Stansted. Es por ello que este jueves mandó una carta a los presidentes Alfonso Rueda y Luis López para cofinanciar a partes iguales este nuevo contrato publicitario. «La Xunta debe contribuir porque que yo sepa, Vigo es Galicia, que yo sepa, a lo mejor resulta que Rueda cree que no. Y que yo sepa Vigo es provincia de Pontevedra, a lo mejor el presidente de la diputación cree que no. Y vuela gente de todos de toda la provincia», justificó.

El anterior contrato para esta ruta fijó un mínimo de 3 frecuencias semanales durante la temporada de verano (abril a octubre) y tuvo un coste de 1,815 millones de euros desde 2023. La conexión operada por Ryanair tuvo una subvención de 11,21 euros por cada butaca y unos 14,15 euros en cada billete vendido. Los tres años que funcionó logró batir el récord anual de pasajeros, dejándolo en 2025 en 48.492 pasajeros y un 80,88% de ocupación media, cifras similares a las del global de la terminal. 

Noticias relacionadas y más

Contratos de Turgalicia

Sin embargo, la misiva a Rueda y López no será una condición imprescindible para poner en marcha esta ruta en un futuro próximo. «Lo medité mucho y sí. Vigo tiene que tener un vuelo a Londres.Y por tanto, si se quieren sumar, serán parte del proyecto», añadió en un audio difundido a los medios. En caso de que ambas administraciones no colaboren «se lo demandaremos políticamente y le diremos a la ciudad que están a la contra», volviendo a acusar al ejecutivo autonómico de subvencionar vuelos en el aeropuerto de Santiago. «Ryanair se fue de Santiago porque la Xunta dejó de pagar», aseguró, al tiempo que volvía a reclamar las cuentas de Turgalicia para que figuraran los contratos de publicidad suscritos con la aerolínea durante los últimos años.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El Centro Comercial Camelias busca revitalizarse con la incorporación de una cadena de gimnasios
  2. Sol en el horizonte: tras ocho borrascas de gran impacto, un anticiclón se abre camino
  3. Un joven hospitalizado tras recibir un navajazo en el Entroido de O Hío
  4. La madre del joven vigués electrocutado en un aerogenerador, sobre la detención de sus amigos: «Es innecesario, no tienen la culpa de su muerte»
  5. Un avión aborta el aterrizaje en el aeropuerto de Vigo por baja visibilidad
  6. Del ministerio al aula: el «quiebro total» de Isabel Pardo de Vera tras su imputación
  7. Portugal retrasa hasta 2032 la puesta en servicio de la Alta Velocidad entre Oporto y Lisboa
  8. Muere un marinero de Cangas por un accidente en un barco de la armadora del «Villa de Pitanxo» en Uruguay

¿Por qué se pueden legalizar ahora edificios en Galicia que llevan años paralizados?

¿Por qué se pueden legalizar ahora edificios en Galicia que llevan años paralizados?

El «esqueleto» de la calle Rosalía de Castro podría salvarse del derribo con pisos protegidos

El «esqueleto» de la calle Rosalía de Castro podría salvarse del derribo con pisos protegidos

«¿Una médica operando sin anestesistas o enfermeros? Eso nos pasa a los profesores»

«Yibrán me decía: "Mamá, sé que moriré joven, pero no quiero ser un viejo que no ha vivido por miedo"»

Con 7 bombonas y los dedos con cinta de pegar: detenido tras robar en una gasolinera de Vigo y forcejear con la policía

Con 7 bombonas y los dedos con cinta de pegar: detenido tras robar en una gasolinera de Vigo y forcejear con la policía

Caballero da por hecha la nueva ruta de Peinador: «Vigo tendrá un vuelo a Londres, con la Xunta y Diputación o sin ellas»

Caballero da por hecha la nueva ruta de Peinador: «Vigo tendrá un vuelo a Londres, con la Xunta y Diputación o sin ellas»

El Concello mueve otra ficha para que Vigo sea sede mundialista: buscará el apoyo explícito del Gobierno central ante la «oposición feroz de Xunta y Louzán»

El Concello mueve otra ficha para que Vigo sea sede mundialista: buscará el apoyo explícito del Gobierno central ante la «oposición feroz de Xunta y Louzán»

La enfermedad de un acusado provoca la cuarta suspensión del juicio en Vigo a la red de narcolanchas

La enfermedad de un acusado provoca la cuarta suspensión del juicio en Vigo a la red de narcolanchas
Tracking Pixel Contents