Precintada una acera en Manuel Olivié por el riesgo de derrumbe de un muro

La Policía Local de Vigo acordonó a primera hora de este jueves un tramo de la rúa Manuel Olivié, en el entorno de Plaza de España, tras detectar un riesgo evidente de caída de un muro perimetral que presenta una inclinación con grieta hacia la vía pública. Los bomberos constataron ese riesgo de derrumbe por lo que se procede a balizar con cinta policial y señalización con vayas desde Plaza de España hasta la calle Conde de Gondomar

La actuación, de carácter preventivo, obligó a cerrar el paso peatonal por la acera afectada y desviar a los viandantes al margen contrario.

El cierre se produjo en un punto de intensa circulación, en la intersección que enlaza con Gran Vía y con algunos de los accesos principales de salida de la ciudad, lo que provocó cierta afectación en la movilidad de la zona, aunque no fue necesario cortar el tráfico rodado.

La calle Manuel Olivié, precintada por riesgo de derrumbe. / Pablo Hernández Gamarra

Según pudo comprobarse en el lugar, el muro que delimita una propiedad privada muestra signos de deterioro, con deformación visible y grietas, lo que llevó a los agentes a desplegar vallas y cinta policial para impedir el paso por el tramo más expuesto.

El Concello prevé que en las próximas horas los técnicos municipales de Urbanismo, a los que se ha dado traslado de la situación, realicen una evaluación del estado de la estructura y se requiera a los propietarios la adopción de medidas urgentes, como la reparación o el apuntalamiento, mientras el perímetro continúa cerrado por seguridad.