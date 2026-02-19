El PP de Vigo pide una Reconquista «internacional» y el PSOE le responde: «Ya estamos en ello, no se enteran»

Con el Entroido dando ya los últimos coletazos en Vigo, todas las miradas festivas están puestas ya en una cita marcada en rojo en el calendario como es la Reconquista, que se celebrará a finales de marzo. Por ese motivo, el PP defenderá este lunes en el pleno municipal una moción para instar tanto al Concello como a la Xunta para que trabajen en lograr la declaración de la Reconquista como Fiesta de Interés Turístico Internacional, algo a lo que no tardó en responder el PSOE, asegurando que el gobierno local lleva ya tiempo trabajando para obtener esa distinción.

«Es el momento de que Vigo potencie internacionalmente esta fiesta con identidad propia que no imita a nadie ni compite con nadie, que es inigualable», destacó la presidenta del PP vigués, Luisa Sánchez, en una comparecencia ante la antigua Porta da Gamboa, incidiendo en que la fiesta «debe adquirir un rango superior que ayudaría a la desestacionalización del turismo». La popular apuntó también que conseguir ese hito supondría también un «reconocimiento al trabajo de la Asociación Veciñal e Cultural Casco Vello, el alma máter de la fiesta».

Respondió pasadas unas horas la concejala socialista Yolanda Aguiar, arremetiendo contra el PP y defendiendo el trabajo realizado desde el Concello para potenciar la Reconquista. «No se enteran y llegan tarde, desde que fue declarada de Interés Turístico Nacional, ya nos pusimos a trabajar en ese objetivo», indicó Aguiar, que aprovechó para reclamar a Luisa Sánchez que pida a la Xunta que incremente su apoyo económico a la celebración: «Le destinan un precario presupuesto, si al PP le preocupa tanto la fiesta, que inste a la Xunta a igualar lo que aporta el Concello, así sí se lo agradecerían los ciudadanos».