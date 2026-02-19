Un pesquero portugués abandonado se hunde en Bouzas y provoca un vertido de gasoil y aceite en el Puerto de Vigo

Un pesquero portugués abandonado se hundió en las últimas horas en la dársena de Bouzas, en el Puerto de Vigo, provocando un vertido de gasoil y aceite en la zona. Según las primeras informaciones, el barco está liberando combustible y lubricantes de forma intensa, aunque la situación se encuentra controlada.

La Autoridad Portuaria de Vigo activó un amplio operativo de lucha contra la contaminación, con la participación de empresas especializadas como Botamavi, Segem y Northcomeiving, movilizadas para contener y minimizar el impacto del derrame.

El barco hundido y el vertido que ha dejado. / FDV

Los dispositivos que trabajan en el hundimiento. / FDV

El dispositivo contó además con apoyo marítimo de Gardacostas de Galicia, con la intervención de la patrullera Punta da Guía, con base en Vigo, y de la embarcación auxiliar del buque Valentín Paz Andrade, también del servicio autonómico, que colaboraron en las tareas de control y vigilancia del vertido.

Este es el barco que se ha hundido. / marinetraffic / victor h-lorenzo

Por el momento, las fuentes consultadas insisten en que la incidencia está bajo control, mientras continúan los trabajos para evitar la expansión de la mancha y asegurar la zona afectada en la terminal de Bouzas.