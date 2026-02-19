Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un pesquero portugués abandonado se hunde en Bouzas y provoca un vertido de gasoil y aceite en el Puerto de Vigo

La Autoridad Portuaria desplegó un amplio operativo anticontaminación con apoyo de Gardacostas de Galicia y varias empresas especializadas

El barco hundido, el vertido sobre el mar y las barreras anticontaminación desplegadas en Bouzas.

El barco hundido, el vertido sobre el mar y las barreras anticontaminación desplegadas en Bouzas. / FDV

Marta Clavero

Marta Clavero

Un pesquero portugués abandonado se hundió en las últimas horas en la dársena de Bouzas, en el Puerto de Vigo, provocando un vertido de gasoil y aceite en la zona. Según las primeras informaciones, el barco está liberando combustible y lubricantes de forma intensa, aunque la situación se encuentra controlada.

La Autoridad Portuaria de Vigo activó un amplio operativo de lucha contra la contaminación, con la participación de empresas especializadas como Botamavi, Segem y Northcomeiving, movilizadas para contener y minimizar el impacto del derrame.

El barco hundido y el vertido que ha dejado.

El barco hundido y el vertido que ha dejado. / FDV

Los dispositivos que trabajan en el hundimiento.

Los dispositivos que trabajan en el hundimiento. / FDV

El dispositivo contó además con apoyo marítimo de Gardacostas de Galicia, con la intervención de la patrullera Punta da Guía, con base en Vigo, y de la embarcación auxiliar del buque Valentín Paz Andrade, también del servicio autonómico, que colaboraron en las tareas de control y vigilancia del vertido.

Este es el barco que se ha hundido.

Este es el barco que se ha hundido. / marinetraffic / victor h-lorenzo

Por el momento, las fuentes consultadas insisten en que la incidencia está bajo control, mientras continúan los trabajos para evitar la expansión de la mancha y asegurar la zona afectada en la terminal de Bouzas.

