El patrullero «Tabarca» atraca en Vigo y abrirá sus puertas al público el lunes
El buque de la Armada hará escala en el puerto desde la tarde del domingo 22 hasta la mañana del martes 24, dentro de una misión de vigilancia en aguas de Galicia y la frontera con Portugal
R.V.
El puerto de Vigo recibirá este fin de semana la escala del patrullero «Tabarca» (P-28), de la Armada, en el marco de su despliegue por el litoral gallego. El buque permanecerá en la ciudad desde la tarde del domingo 22 hasta la mañana del martes 24 de febrero, como parte de la patrulla de Vigilancia y Seguridad Marítima que desarrolla en aguas de Galicia y en la frontera con Portugal entre los días 18 y 26.
La principal cita para la ciudadanía será el lunes 23, jornada en la que el «Tabarca» abrirá sus puertas al público en dos franjas: de 09.30 a 13.00 horas y de 16.00 a 19.00 horas. Las visitas incluirán un recorrido por el interior del buque para conocer sus equipos, capacidades y el trabajo de su dotación, además de las condiciones de vida a bordo.
El «Tabarca» es una de las unidades de la clase «Anaga», una serie de diez patrulleros de la que actualmente permanecen tres en servicio. Cada buque recibe el nombre de una isla o islote de la costa española; en este caso, toma su denominación de la isla alicantina de Tabarca, próxima a Santa Pola. Construido por la Empresa Nacional Bazán en San Fernando (Cádiz), fue botado el 23 de diciembre de 1980 y entregado a la Armada el 31 de diciembre de 1981. Está adscrito a la Fuerza de Acción Marítima, en el Mando de las Unidades con base en Ferrol (MARFER), y tiene su base en la Escuela Naval Militar de Marín desde su entrada en servicio.
