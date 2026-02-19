Nombran a la oceanógrafa viguesa Aida Fernández Ríos Científica Galega do Ano
La Academia Galega de Ciencias destaca que la investigadora fallecida en 2015 fue una «referencia internacional» en el estudio de los océanos
La Real Academia Galega de Ciencias (RAGC) ha elegido a la oceanógrafa Aida Fernández Ríos (Vigo, 1947) como Científica Galega do Ano.
Desde la Academia se destaca en un comunicado que Fernández Ríos, fallecida por un atropello en Moaña en 2015, fue una investigadora «de referencia internacional» en el estudio de los océanos, «con gran impacto en el ámbito ambiental y climático».
«Se pretende así poner en valor su legado científico y su excelente trayectoria, que se vio truncada de forma prematura por un accidente que puso fin a una carrera llamada a seguir aportando contribuciones de enorme relevancia. Su figura representa también el compromiso con la ciencia hecha desde Galicia y pone de relieve el papel fundamental de las mujeres en el avance del conocimiento científico», se subraya en la nota.
Aida Fernández Ríos fue una de las principales expertas europeas en el estudio de la acidificación del océano por el incremento del dióxido de carbono en la atmósfera y una de las primeras mujeres a bordo de buques oceanográficos.
Participó en 30 campañas oceanográficas en el Atlántico, el Índico y la Antártida.
- El Centro Comercial Camelias busca revitalizarse con la incorporación de una cadena de gimnasios
- Sol en el horizonte: tras ocho borrascas de gran impacto, un anticiclón se abre camino
- Un joven hospitalizado tras recibir un navajazo en el Entroido de O Hío
- La madre del joven vigués electrocutado en un aerogenerador, sobre la detención de sus amigos: «Es innecesario, no tienen la culpa de su muerte»
- Un avión aborta el aterrizaje en el aeropuerto de Vigo por baja visibilidad
- Del ministerio al aula: el «quiebro total» de Isabel Pardo de Vera tras su imputación
- Portugal retrasa hasta 2032 la puesta en servicio de la Alta Velocidad entre Oporto y Lisboa
- Muere un marinero de Cangas por un accidente en un barco de la armadora del «Villa de Pitanxo» en Uruguay