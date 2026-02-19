«¿Una médica operando sin anestesistas o enfermeros? Eso nos pasa a los profesores»

La comunidad educativa (alumnado, familias, profesores o personal no docente) convoca el próximo miércoles manifestaciones en Vigo, Cangas, Mos, Porriño, Redondela y Ponteareas desde las 19.30 horas. El objetivo: defender la educación pública con la demanda de mejoras a la Consellería. Esta iniciativa, que será simultánea en varios puntos del área, destaca por la unidad de acción de los protagonistas, que invitan a la ciudadanía a participar para mantener con buena salud un pilar fundamental del Estado de bienestar.

La presidenta de la Federación Olívica de Asociacións de Nais e Pais de Alumnado de Vigo e Comarca (Foanpas), Iria Salvande, indicó en una rueda de prensa convocada en su sede que la finalidad de esta convocatoria es reclamar a la Xunta «máis recursos, máis atención á diversidade e que a Consellería se tome dunha vez a serio o ensino público e non proceda ao seu desmantelamento», que «parece que é o que está facendo». Además, puso en valor la «unidade de acción» de la comunidad educativa.

Entre las demandas, citadas algunas por Jacob Seijas, docente representante de Asembleas Abertas do Ensino Público, destacan la mejora de las infraestructuras en los centros, la sobrecarga de trabajo, que «está recaendo non só no profesorado, tamén nas familias», o la falta de recursos personales, «sobre todo, para atender necesidades específicas do alumnado», relacionadas algunas con temas psicológicos. «Necesitamos un compromiso claro da Consellería, con medidas e modificacións inmediatas», añadió.

Cartel de las movilizaciones. / FdV

Seijas apostilló que estos problemas vienen de antiguo y se han hecho más evidentes todavía este curso. Por su parte, Laia Gómez, representante de Asembleas de Ensino Morrazo, hizo una comparación para alertar sobre la situación de la educación pública: «Non sei se vos imaxinades a unha médica operando sen anestesistas ou enfermeiros. Isto é o que nos pasa aos profesores día a día nas aulas. Temos 30 alumnos cunha diversidade moi grande, moito máis grande do que a sociedade se imaxina», aseveró.

Añadió que hay alumnos con «problemas emocionais e sociais moi fortes e con diversidade de todo tipo». «Necesitamos recursos. Un caso moi grave é o dos orientadores: hai un por centro. Un orientador por centro non é atención, é querer tapar o sol cun dedo», indicó. José Manuel Lago, representante da Federación de Anpas de Redondela, destacó la importancia de la unión de la comunidad educativa «na defensa no ensino» y advirtió de la «falta de inversión en infraestruturas e profesorado».

Degradación política

Lago apuntó que, «debido á degradación da política, hai un incremento de certas ideas populistas que, neste momento, son, sobre todo, neoliberais, que poden poñer en perigo o pilar fundamental do nosa sistema de benestar, como é o ensino». «Ademais de xuntarnos a comunidade educativa, debemos facer o esforzo de trasladar esta necesidade que temos a toda a sociedade para o presente e para o futuro dos nosos fillos e das nosas fillas», reflexionó.

Marcelo Sánchez, representante da Federación de Anpas do Condado-Paradanta e Louriña, expuso la importancia de una educación pública «de calidade, digna para todos e inclusiva». Trasladó que, «para o profesorado, é importante baixar a razón de alumnos por aula», clave para que los estudiantes «teñan unha educación de calidade, sobre todo, pola cantidade de nenos e nenas con necesidades específicas». «Cada vez son máis os que se están diagnosticando e necesitamos medios e personal», abundó.

Inclusión

Salvande añadió que Foanpas seguirá «loitando» para que haya «unha inclusión real do alumnado nas aulas». «O modelo que quere facer a Consellería de facer aulas específicas ou centros especiais o que fai é dividir, estratificar e sinalizar os nenos que teñen necesidades especiais. A inclusión ten que ser unha inclusión real na aula e, para iso, é necesario que se dote de persoal», señaló antes de animar «a toda a cidadanía» a participar en las manifestaciones del día 25 «en unísono contra a política da Consellería».