¿Por qué se pueden legalizar ahora edificios en Galicia que llevan años paralizados?

Llama la atención que un edificio que lleva dos décadas en pleno centro de la ciudad a medio hacer porque la actuación carece de permiso se pueda legalizar ahora. El motivo se esconde en la ley de acompañamiento de los presupuestos de la Xunta de 2026, que autoriza expresamente la continuación de las obras con una condición que favorece al conjunto de la sociedad. El Gobierno gallego permite la legalización siempre que se comprometa un porcentaje de viviendas de protección oficial.

Si se aproxima la lupa a la normativa autonómica, en vigor desde el 1 de enero, se entiende este cambio de escenario. Recoge una modificación del artículo 41 de la ley del suelo de Galicia: los límites de superficie edificable aumentan un 20% en terrenos urbanos cuando por lo menos el 60% de la superficie del sector se destine a la construcción de vivienda protegida, «con independencia de las limitaciones de edificabilidad que establezca el planeamiento».

Orden de derribo y multas

Esto supone que hay luz al final del túnel para un proyecto urbanístico que coge polvo desde hace dos décadas en una de las calles más codiciadas de Galicia: Rosalía de Castro, en pleno centro de Vigo. El edificio a medio construir que se levanta en el número 53, propiedad de Construcciones Grial, podría sortear la orden de derribo emitida por la Xerencia de Urbanismo del Concello de hace ya casi siete años, medida a la que se sumaron multas coercitivas para forzar la ejecución de medidas urgentes de seguridad.

El gerente de Urbanismo, José Carlos Hernández Figueruelo, en respuesta a una pregunta efectuada por la portavoz del grupo municipal del PP, Luisa Sánchez, confirmó que la propiedad presentó por registro el lunes 9 de febrero un proyecto de legalización amparándose en la ley de acompañamiento de los presupuestos de la Xunta de 2026. Figueruelo concreta que el proyecto planteado sí cumple este requisito. En todo caso, el Concello, preguntado por este periódico, informó que el proyecto está pendiente de autorización