Explorando la Tierra a través de las obras de Verne

El IIM-CSIC, en colaboración con la Sociedad Jules Verne, inaugura en A Laxe una exposición itinerante sobre el papel de las geociencias

Se inaugura en A Laxe la exposición 'Explorar la tierra. Un viaje con Julio Verne'.

Se inaugura en A Laxe la exposición 'Explorar la tierra. Un viaje con Julio Verne'. / Pablo Hernández Gamarra

R. V.

El Instituto de Investigaciones Marinas (IIM-CSIC), en colaboración con la Sociedad Jules Verne, ha inaugurado en A Laxe una exposición itinerante que aborda, a través de la obra del célebre escritor, el papel de las geociencias en la comprensión y la solución de los desafíos actuales, como el cambio climático, la transición energética o las erupciones volcánicas.

A través de nueve paneles con acceso a vídeos mediante códigos QR, la muestra propone un recorrido por ocho novelas de Verne. Está organizada por Conexión Geociencias para un Planeta Sostenible del CSIC y se mostrará en Vigo hasta el 12 de marzo.

Tras la apertura de la exposición, Blas Valero, profesor de investigación del CSIC en el Instituto Pirenaico de Ecología y experto en reconstrucción de cambios globales en el pasado, impartió una conferencia.

