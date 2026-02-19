Explorando la Tierra a través de las obras de Verne
El IIM-CSIC, en colaboración con la Sociedad Jules Verne, inaugura en A Laxe una exposición itinerante sobre el papel de las geociencias
El Instituto de Investigaciones Marinas (IIM-CSIC), en colaboración con la Sociedad Jules Verne, ha inaugurado en A Laxe una exposición itinerante que aborda, a través de la obra del célebre escritor, el papel de las geociencias en la comprensión y la solución de los desafíos actuales, como el cambio climático, la transición energética o las erupciones volcánicas.
A través de nueve paneles con acceso a vídeos mediante códigos QR, la muestra propone un recorrido por ocho novelas de Verne. Está organizada por Conexión Geociencias para un Planeta Sostenible del CSIC y se mostrará en Vigo hasta el 12 de marzo.
Tras la apertura de la exposición, Blas Valero, profesor de investigación del CSIC en el Instituto Pirenaico de Ecología y experto en reconstrucción de cambios globales en el pasado, impartió una conferencia.
Suscríbete para seguir leyendo
- El Centro Comercial Camelias busca revitalizarse con la incorporación de una cadena de gimnasios
- Sol en el horizonte: tras ocho borrascas de gran impacto, un anticiclón se abre camino
- Un joven hospitalizado tras recibir un navajazo en el Entroido de O Hío
- La madre del joven vigués electrocutado en un aerogenerador, sobre la detención de sus amigos: «Es innecesario, no tienen la culpa de su muerte»
- Un avión aborta el aterrizaje en el aeropuerto de Vigo por baja visibilidad
- Del ministerio al aula: el «quiebro total» de Isabel Pardo de Vera tras su imputación
- Portugal retrasa hasta 2032 la puesta en servicio de la Alta Velocidad entre Oporto y Lisboa
- Muere un marinero de Cangas por un accidente en un barco de la armadora del «Villa de Pitanxo» en Uruguay