Últimas noticias hoy en directo de Vigo

«Yibrán me decía: 'Mamá, sé que moriré joven, pero no quiero ser un viejo que no ha vivido por miedo'»

María recuerda a su hijo Yibrán Javier, vigués fallecido en junio del pasado año electrocutado en un aerogenerador en Burgos cuando trataba de subirse a lo alto para sacar una foto. Este martes detuvieron a los dos amigos que lo acompañaron en aquella trágica aventura: «Es innecesario, no es justo para estos chicos».

