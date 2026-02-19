Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Madre joven muerto por una fotoMarinero Cangas fallecidoPAOK - CeltaPisos turísticos Galicia«Esclavitud» laboral internas
instagramlinkedin

En Directo

DIRECTO VIGO

Últimas noticias hoy en directo de Vigo

Toda la información de la ciudad y su área, minuto a minuto

Última hora noticias de Vigo en directo.

Última hora noticias de Vigo en directo. / FDV

R. V.

Toda la información de Vigo en un mismo lugar. Mantente informado de las noticias y la última hora de la actualidad de la ciudad y su área, en directo.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. King África repite en Pontevedra, esta vez con un concierto durante el Entroido
  2. Carnaval en Galicia 2026: estas son las localidades de Pontevedra y Ourense que tendrán festivo el martes de Carnaval
  3. El Entroido de Cobres, distinguido como Fiesta de Interés Turístico gallego, arranca hoy en Vilaboa: esta es la programación
  4. ¿Vuelve Zara al Centro Comercial Camelias?
  5. Homicidio en la estación de autobuses de Vigo: «Llama a la Policía que mataron a Roberto, está lleno de sangre»
  6. La venta de la acuícola Avramar entra en un laberinto legal para la canadiense Cooke
  7. A Estrada contará con 19 carrozas en el desfile del Martes de Entroido
  8. Galicia é un mundo

La madre del joven vigués electrocutado en un aerogenerador, sobre la detención de sus amigos: «Es innecesario, no tienen la culpa de su muerte»

La madre del joven vigués electrocutado en un aerogenerador, sobre la detención de sus amigos: «Es innecesario, no tienen la culpa de su muerte»

«Yibrán me decía: 'Mamá, sé que moriré joven, pero no quiero ser un viejo que no ha vivido por miedo'»

«Yibrán me decía: 'Mamá, sé que moriré joven, pero no quiero ser un viejo que no ha vivido por miedo'»

Últimas noticias hoy en directo de Vigo

Últimas noticias hoy en directo de Vigo

Más de 21.200 estudiantes y trabajadores de la UVigo están llamados a las urnas el 6 de mayo

El «esqueleto» de la calle Rosalía de Castro podría salvarse del derribo con pisos protegidos

El «esqueleto» de la calle Rosalía de Castro podría salvarse del derribo con pisos protegidos

Otra cara de los temporales y las tormentas en Vigo: se disparan la petición de reparaciones de electrodomésticos y reclamaciones a las aseguradoras

Otra cara de los temporales y las tormentas en Vigo: se disparan la petición de reparaciones de electrodomésticos y reclamaciones a las aseguradoras

Begoña Pérez Valderrama, oncóloga: «Los hidrocarburos pueden favorecer que en Galicia haya más cáncer de vejiga»

Begoña Pérez Valderrama, oncóloga: «Los hidrocarburos pueden favorecer que en Galicia haya más cáncer de vejiga»

Los del txoco O Tangolio de Salceda

Los del txoco O Tangolio de Salceda
Tracking Pixel Contents