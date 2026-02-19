Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

¿Cómo se determina la urgencia de los enfermos en el hospital?

El Sergas tiene implantado un sistema de triaje para valorar que pacientes requieren una atención inmediata y cuáles puedes esperar

Médicos manifestándose en la entrada del Álvaro Cunqueiro.

Médicos manifestándose en la entrada del Álvaro Cunqueiro. / O`Mega

Carlos Ponce

Los hospitales de la sanidad pública de Galicia tienen un sistema específico para determinar la gravedad de los pacientes que entran por la vía de urgencias. El triaje delimita la prioridad en la asistencia asignando el circuito de atención y es un punto clave en todo el proceso, ya que permite priorizar a unos enfermos sobre otros en función de su situación. El sistema, que está informatizado, clasifica a los pacientes en cinco niveles.

El color rojo significa prioridad máxima porque la persona necesita ser reanimada, el naranja supone una emergencia, el amarillo es el tercer nivel (aunque es urgente, tiene una preferencia moderada respecto a los dos anteriores), el verde es una urgencia menor y el azul supone que el paciente puede esperar porque no necesita de una intervención inmediata del personal sanitario al tener una patología considerada leve.

