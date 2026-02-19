Con 7 bombonas y los dedos con cinta de pegar: detenido tras robar en una gasolinera de Vigo y forcejear con la policía
El hombre perpetró los hechos de madrugada en una estación de servicio de la avenida de Beiramar
La Policía Local de Vigo detuvo a un hombre que robó siete bombonas de butano de una gasolinera de la avenida de Beiramar. Los agentes dieron con su paradero tras presenciar al varón trasladando lo sustraído en plena calle de su coche a su casa. El varón, que llevaba las yemas de los dedos protegidas con cinta, protagonizó un forcejeo con los uniformados.
Los hechos ocurrieron durante la madrugada del pasado domingo, cuando el sonido de una alarma en una obra en Beiramar alertó a la Policía Local. Los agentes se desplazaron hasta el punto, pero no observaron ninguna actividad extraña, tan solo un vehículo estacionado cerca.
Horas más tarde, los uniformados observaron el mismo coche, pero en otra zona de la ciudad y mal aparcado, por lo que se mantuvieron vigilantes. Fue entonces cuando presenciaron cómo un hombre descargaba de su vehículo varias bombonas de butano, por lo que procedieron a identificarlo.
En ese justo momento, forcejeó con los policías con el objetivo de escapar del lugar, aunque posteriormente admitió ser él el autor del robo, según ha informado el propio cuerpo de seguridad en una nota de prensa.
El individuo, además, se había colocado cinta de pegar en las yemas de los dedos para evitar dejar huella del acto delictivo.
Los efectivos comprobaron que todas las bombonas pertenecían a la misma empresa, extremo que fue comprobado por otros compañeros municipales, que se personaron en la gasolinera de la que habían sido sustraídas.
Finalmente, se incautaron de siete bombonas de butano, además de unos guantes, una sierra de mano, un destornillador, una pata de cabra, dos pares de alicates y tres linternas.
