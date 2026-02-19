Demoras nocturnas de hasta cuatro horas en urgencias del Cunqueiro pese a estar vacía la sala de espera

La huelga de médicos continúa esta semana la sanidad pública gallega. En Vigo, según el sindicato O'Mega, los últimos datos de seguimiento marcan en 28,4% en Atención Primaria y un 88,3% en los hospitales, mientras que el Sergas reduce y mucho esos datos ubicándolos en el 7,13% y 35,53%, respectivamente. En este contexto, en unos datos que se mueven desde el inicio de la huelga en parámetros similares y con esas discrepancias entre los sindicatos y la Consellería de Sanidade, la atención en el día a día se está viendo afectada por esta situación.

En la noche del pasado miércoles, en las urgencias del hospital Álvaro Cunqueiro, las salas de espera estaban absolutamente desiertas. Apenas había unos pocos pacientes. Entre ellos se encontraba N.L., una viguesa de 95 años que llegó en ambulancia con C. O., su hija, en torno a la una de la madrugada. Un golpe en la cabeza le provocó un derrame muy extenso que le ocupó buena parte de la cara y que hizo saltar todas las alarmas en la familia.

Al llegar, y pese a que no había casi enfermos, en la sala de triaje le pusieron un punto amarillo, que quiere decir que no necesita una atención inmediata. Hasta que fue atendida por un médico, pasaron cuatro horas. «Tuve que ir yo misma a la puerta del médico a decirle que atendiese a mi madre, pero me dijo que esperase porque no era grave. Estuvo tirada en una camilla durante horas sin que nadie hiciese nada», asegura la hija.

Finalmente, otra médica se hizo cargo del caso, le hicieron un tac, la revisaron en profundidad y, en torno a las ocho de la mañana, estaban de vuelta en casa. «Entiendo que hay una huelga, pero hay servicios mínimos. Y en nuestro caso de lo que nos quejamos es de una falta de humanidad con una señora de 95 años que tenía casi toda la cara morada», explica. Lo que le llamó la atención precisamente es que ni en la sala de triaje, ni en las distintas salas de espera había otros pacientes, y que pese a ello no estaban siendo atendidas.

Desde los sindicatos se indica que en los últimos días sí que se han visto distintas situaciones de saturación en el servicio de Urgencias del hospital Álvaro Cunqueiro. El motivo es que hay pacientes que, debido a que sus médicos de cabecera están en huelga, deciden acudir directamente al hospital. «En muchos casos llegan con problemas de salud banales que no requieren una atención urgente, y esto provoca que se sature el servicio», asegura el presidente del sindicato O'Mega, Manuel Rodríguez.

Los médicos que se están manifestando en toda España piden un estatuto propio, que les permita negociar sus condiciones laborales particulares. También impedir los traslados arbitrarios y acabar con las guardias de 24 horas, que además exigen que se paguen mejor y cuenten para la jubilación. Desde el inicio de la huelga, el pasado lunes, la Consellería de Sanidade defiende que se garantiza en todo momento el 100 % de los servicios mínimos, asegurando la atención urgente y de emergencias.