La delincuencia convencional se desploma en Vigo y las ciberestafas alcanzan un nuevo récord

Los robos o las agresiones sexuales, que estuvieron al alza en los últimos años, caen más de un 20%

Un agente de la comisaría viguesa, trabajando en las dependencias policiales.

Un agente de la comisaría viguesa, trabajando en las dependencias policiales. / Alba Villar

Marta Fontán

Marta Fontán

Vigo

El balance de criminalidad del Ministerio del Interior relativo a 2025 confirma la tendencia de los últimos meses. Tras años de cifras récord, especialmente en la época posterior a la pandemia, la delincuencia convencional ha registrado una importante caída en Vigo: de forma global es de un 8,7%, al pasarse de 8.851 a 8.078 infracciones penales relativas a estos delitos de toda la vida, pero es más significativa en determinadas conductas delictivas. Las agresiones sexuales o los robos descendieron más de un 20% (alcanzan una bajada del 51% las agresiones sexuales con penetración) y hubo una disminución del 66% en homicidios: en 2025 hubo un único crimen, el de la vieja estación de autobuses de la avenida de Madrid, frente a los tres registrados en 2024.

Prácticamente todos los delitos convencionales bajan. El único aumento se detecta en los intentos de homicidio. Pero, en mayor o menor medida, descienden los homicidios, las reyertas en la calle tan vinculadas a las noches de los fines de semana, los hurtos, las sustracciones en vehículos y, en este caso de forma muy tímida, el tráfico de drogas, que prácticamente se mantiene: de 99 casos a 97. La caída es significativa en los delitos contra la libertad sexual: hubo 119 denuncias en 2025, un 21% menos. Bajan especialmente las agresiones sexuales más graves, las que se producen con penetración, que disminuyeron un 51,1 % al registrarse 23 casos en 2025 frente a los 47 del año anterior. El resto de delitos sexuales motivaron la apertura de otras 96 investigaciones policiales.

En cuanto a los robos, el descenso es mayor de un 20%, si bien los que se producen en el interior de viviendas, un total de 224 durante el pasado año, bajaron de forma más tímida, un 12,8%.

Lo que sigue al alza, aunque de forma mucho más contenida, es la ciberdelincuencia y concretamente las ciberestafas, que crecieron un 2,2% al situarse en 2.915 casos, una media de 8 denuncias diarias. Representan el 25% de toda la criminalidad registrada en la ciudad olívica, que contabilizó, sumando los delitos convencionales y los informáticos, 11.509 infracciones penales, un 6,1 por ciento menos que un año antes.



