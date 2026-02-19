Cruzada del Concello de Vigo contra los socavones: actuará en 450 calles
Caballero: «Creemos que, en un plazo de mes y medio, podemos tener todo en las mejores condiciones»
El Concello pone en marcha un plan especial para la reparación de los baches en las calzadas de la ciudad, provocados por las continuas lluvias. Según explicó el alcalde, Abel Caballero, el programa ya está en funcionamiento y prioriza las actuaciones más urgentes. Vecinos denuncian la aparición de socavones desde hace semanas, algunos de ellos, peligrosos para los conductores. Añadió que el Ayuntamiento también está al tanto de problemas que puedan surgir por caída de muros o taludes.
El regidor indicó que se aprovecharán los momentos en los que no llueva para efectuar estos trabajos. Precisamente, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y MeteoGalicia, no volverá a haber precipitaciones hasta el martes. Desde principios de enero, el agua fue protagonista casi a diario en la ciudad, que sufrió varios temporales. En todo caso, avanzó que, si regresan los chaparrones, se volverán a registrar daños en la calzada y se volverán a arreglar.
«Vamos a actuar a toda velocidad, lo más rápidamente posible, y creemos que, en un plazo de mes y medio, podemos tener todo en las mejores condiciones», añadió antes de citar algunas de las localizaciones: «Gregorio Espino, Colón, Urzáiz, Jenaro de la Fuente, el túnel de Beiramar, Sanjurjo Badía, Rola, Ecuador, México, Brasil, Paraguay, Palencia, Torrecedeira, María Berdiales, Maceiras, Fragoso, entorno de Balaídos, vial de Bouzas, Citroën, Castrelos, Camiño Regueiro... y así hasta 450 calles».
