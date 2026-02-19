Las federaciones vecinales de Galicia apoyan la manifestación de mañana en Vigo contra los peajes de la AP-9

Con el objetivo de reclamar la liberalización de la AP-9, una manifestación recorrerá parte del centro de Vigo este viernes desde las 20.00 horas. Comenzará en la Praza de España y continuará por la Gran Vía, Lepanto (con parada en Vialia) y Alfonso XIII y finalizará en el cruce de las calles Policarpo Sanz con García Barbón (Colón). La convoca la Federación de Asociacións Veciñais Eduardo Chao (Favec).

La Confederación de Federacións Veciñais de Galicia (Cogave) trasladó su apoyo y destacó que «a reivindicación da liberalización da autoestrada AP-9 responde a unha demanda histórica da sociedade galega»: «Queremos expresar o noso apoio a esta mobilización cidadá que busca unha infraestrutura máis xusta e accesible». También el PP, el BNG y el movimiento Sumar Galicia y BNG mostraron su respaldo.

La Favec lamenta que «o alcalde [Abel Caballero] non apoie unha declaración institucional (propuesta por el BNG) cos demais partidos de Vigo nun tema que é un clamor dos galegos»: «Parece que, no realmente importante para os vigueses, nunca está».