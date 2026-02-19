Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Detenido expríncipe AndrésMadre joven muerto por una fotoMarinero Cangas fallecidoPAOK - CeltaPisos turísticos Galicia«Esclavitud» laboral internas
instagramlinkedin

Las federaciones vecinales de Galicia apoyan la manifestación de mañana en Vigo contra los peajes de la AP-9

Parte a las 20.00 horas desde la Praza de España y acaba en Colón

Autopista AP-9, con el puente de Rande al fondo.

Autopista AP-9, con el puente de Rande al fondo. / Pablo Hernández Gamarra

Borja Melchor

Con el objetivo de reclamar la liberalización de la AP-9, una manifestación recorrerá parte del centro de Vigo este viernes desde las 20.00 horas. Comenzará en la Praza de España y continuará por la Gran Vía, Lepanto (con parada en Vialia) y Alfonso XIII y finalizará en el cruce de las calles Policarpo Sanz con García Barbón (Colón). La convoca la Federación de Asociacións Veciñais Eduardo Chao (Favec).

La Confederación de Federacións Veciñais de Galicia (Cogave) trasladó su apoyo y destacó que «a reivindicación da liberalización da autoestrada AP-9 responde a unha demanda histórica da sociedade galega»: «Queremos expresar o noso apoio a esta mobilización cidadá que busca unha infraestrutura máis xusta e accesible». También el PP, el BNG y el movimiento Sumar Galicia y BNG mostraron su respaldo.

Noticias relacionadas y más

La Favec lamenta que «o alcalde [Abel Caballero] non apoie unha declaración institucional (propuesta por el BNG) cos demais partidos de Vigo nun tema que é un clamor dos galegos»: «Parece que, no realmente importante para os vigueses, nunca está».

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El Centro Comercial Camelias busca revitalizarse con la incorporación de una cadena de gimnasios
  2. Sol en el horizonte: tras ocho borrascas de gran impacto, un anticiclón se abre camino
  3. Un joven hospitalizado tras recibir un navajazo en el Entroido de O Hío
  4. La madre del joven vigués electrocutado en un aerogenerador, sobre la detención de sus amigos: «Es innecesario, no tienen la culpa de su muerte»
  5. Un avión aborta el aterrizaje en el aeropuerto de Vigo por baja visibilidad
  6. Del ministerio al aula: el «quiebro total» de Isabel Pardo de Vera tras su imputación
  7. Portugal retrasa hasta 2032 la puesta en servicio de la Alta Velocidad entre Oporto y Lisboa
  8. Muere un marinero de Cangas por un accidente en un barco de la armadora del «Villa de Pitanxo» en Uruguay

¿Cómo se determina la urgencia de los enfermos en el hospital?

Demoras nocturnas de hasta cuatro horas en urgencias del Cunqueiro pese a estar vacía la sala de espera

Demoras nocturnas de hasta cuatro horas en urgencias del Cunqueiro pese a estar vacía la sala de espera

«¿Una médica operando sin anestesistas o enfermeros? Eso nos pasa a los profesores»

«¿Una médica operando sin anestesistas o enfermeros? Eso nos pasa a los profesores»

Precintada una acera en Manuel Olivié por el riesgo de derrumbe de un muro

Precintada una acera en Manuel Olivié por el riesgo de derrumbe de un muro

Las federaciones vecinales de Galicia apoyan la manifestación de mañana en Vigo contra los peajes de la AP-9

Las federaciones vecinales de Galicia apoyan la manifestación de mañana en Vigo contra los peajes de la AP-9

Más de 1,5 millones del Concello de Vigo para dos escuelas infantiles

Más de 1,5 millones del Concello de Vigo para dos escuelas infantiles

Una «casa de lujo» en Vigo para los caballitos de mar empieza a tomar forma: arranca la instalación en A Laxe de los primeros refugios para garantizar el futuro de la especie

Una «casa de lujo» en Vigo para los caballitos de mar empieza a tomar forma: arranca la instalación en A Laxe de los primeros refugios para garantizar el futuro de la especie

Cruzada de Vigo contra los socavones: actuará en 450 calles

Tracking Pixel Contents