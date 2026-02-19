Más de 1,5 millones del Concello de Vigo para dos escuelas infantiles
Caballero destaca la gratuidad de las matrículas, el servicio de comedor y la atención psicopedagógica
El alcalde, Abel Caballero, informó que la Junta de Gobierno Local aprueba mañana la contratación del servicio de gestión de la escuela infantil municipal de Navia hasta el año 2030 por 1,27 millones. A su vez, validará la prórroga de un año de la gestión de la escuela infantil de la Praza da Industria por casi 233.000 euros.
Caballero recordó que, en las nueve escuelas municipales del Concello de Vigo, las familias no pagan nada por los servicios recibidos. «Ni las matrículas ni el servicio de comedor ni la atención psicopedagógica», recalcó. Añadió que la Xunta cobra el comedor y las atenciones que no forman parte de las actividades formativas.
El alcalde también trasladó que el Concello recibió la obra del cambio de la cubierta de la Pista Roja de As Travesas tras una inversión municipal de 250.000 euros. La nueva estructura cuenta con dos lucernarios y se sustituyó toda la superficie del antiguo tejado, que estaba afectado por oxidaciones generalizadas.
