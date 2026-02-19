Mundial 2030
El Concello mueve otra ficha para que Vigo sea sede mundialista: buscará el apoyo explícito del Gobierno central ante la «oposición feroz de Xunta y Louzán»
Abel Caballero se reunirá con la ministra Milagros Tolón el próximo 2 de marzo e insiste a la RFEF: «Reunimos todas las condiciones»
El alcalde de Vigo, Abel Caballero, mueve otra ficha en la partida que está jugando la ciudad olívica para convertirse en una de las sedes del Mundial de fútbol en 2030 y busca ahora conseguir el apoyo explícito del Gobierno central para la batalla. Según acaba de trasladar el regidor en un audio remitido a los medios, el próximo 2 de marzo se reunirá con la nueva ministra de Deportes, Milagros Tolón, para contarle los pormenores de la candidatura y lo sucedido en los últimos meses, también lo que considera «una oposición feroz» de la Real Federación Española de Fútbol y de la Xunta a que Vigo sea una de las ciudades elegidas.
«Lo que quiero es explicarle al Gobierno cuál es la situación de Vigo y por eso pedí esta reunión, que me la daba incluso antes. Le entregaremos un dosier, que vean cómo cumplimos los requisitos y le voy a pedir su apoyo porque lo merecemos», señaló Caballero, que prevé recordarle también el «escándalo» con las puntuaciones de las sedes, las cartas enviadas a la RFEF para exigirle la incorporación de Vigo a la lista de sedes y cómo el Concello está ya acometiendo las obras necesarias para levantar la nueva grada de Gol y ampliar Tribuna.
«Estamos con todo a efectos de garantizar que vamos en tiempo y forma, pero hay una clara oposición política de Xunta, Diputación y Louzán encabezada por Rueda», añadió el alcalde de Vigo, recordando también cómo la FIFA celebró hace unas semanas una reunión de trabajo con las sedes escogidas y España acudió únicamente con diez pese a tener once designaciones. «Vigo está aquí y por eso quiero lo conozca el Gobierno», concluyó Caballero su intervención.
