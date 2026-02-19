El Concello mueve otra ficha para que Vigo sea sede mundialista: buscará el apoyo explícito del Gobierno central ante la «oposición feroz de Xunta y Louzán»

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, mueve otra ficha en la partida que está jugando la ciudad olívica para convertirse en una de las sedes del Mundial de fútbol en 2030 y busca ahora conseguir el apoyo explícito del Gobierno central para la batalla. Según acaba de trasladar el regidor en un audio remitido a los medios, el próximo 2 de marzo se reunirá con la nueva ministra de Deportes, Milagros Tolón, para contarle los pormenores de la candidatura y lo sucedido en los últimos meses, también lo que considera «una oposición feroz» de la Real Federación Española de Fútbol y de la Xunta a que Vigo sea una de las ciudades elegidas.

«Lo que quiero es explicarle al Gobierno cuál es la situación de Vigo y por eso pedí esta reunión, que me la daba incluso antes. Le entregaremos un dosier, que vean cómo cumplimos los requisitos y le voy a pedir su apoyo porque lo merecemos», señaló Caballero, que prevé recordarle también el «escándalo» con las puntuaciones de las sedes, las cartas enviadas a la RFEF para exigirle la incorporación de Vigo a la lista de sedes y cómo el Concello está ya acometiendo las obras necesarias para levantar la nueva grada de Gol y ampliar Tribuna.

«Estamos con todo a efectos de garantizar que vamos en tiempo y forma, pero hay una clara oposición política de Xunta, Diputación y Louzán encabezada por Rueda», añadió el alcalde de Vigo, recordando también cómo la FIFA celebró hace unas semanas una reunión de trabajo con las sedes escogidas y España acudió únicamente con diez pese a tener once designaciones. «Vigo está aquí y por eso quiero lo conozca el Gobierno», concluyó Caballero su intervención.