El Concello debe pagar a la familia del bombero fallecido en Vigo porque asumió responsabilidades superiores a su cargo

El Concello de Vigo deberá abonar a la familia del bombero Sergio Sanlés, fallecido en un derrumbe en mayo de 2024, las diferencias retributivas en varios complementos por haber asumido funciones de cabo y de sargento sin serlo en los años anteriores al siniestro mortal.

Así se recoge en una sentencia del juzgado de lo contencioso administrativo 2 de Vigo, del pasado mes de noviembre, en la que el juez estima en parte el recurso interpuesto por la viuda del funcionario, contra una resolución municipal que rechazaba sus pretensiones.

El juzgado expone en su resolución que «no hay controversia entre las partes en cuanto al hecho constitutivo de que el finado, en su puesto de bombero del Ayuntamiento de Vigo, ha desempeñado en los cuatro años anteriores a su fallecimiento guardias en las que asumió las responsabilidades propias de los puestos de sargento y cabo».

También señala el juez que el Ayuntamiento reconoce el derecho de la viuda a percibir las diferencias retributivas que le pudieran corresponder a su marido, aunque había controversia sobre la cantidad.

Ahora, el juzgado ha reconocido que la administración municipal deberá abonar las cantidades correspondientes a más de 30 guardias realizadas por el fallecido, como cabo y como sargento, entre 2021 y 2024, incrementadas en el interés legal correspondiente. La resolución es firme, y no cabe recurso contra ella.