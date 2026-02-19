Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Detenido expríncipe AndrésMadre joven muerto por una fotoMarinero Cangas fallecidoPAOK - CeltaPisos turísticos Galicia«Esclavitud» laboral internas
instagramlinkedin

El Concello debe pagar a la familia del bombero fallecido en Vigo porque asumió responsabilidades superiores a su cargo

Sergio Sanlés había realizado más de 30 guardias como cabo y como sargento

Los compañeros trasladan el cuerpo de Sergio Sanlés en el día de su multitudinario funeral.

Los compañeros trasladan el cuerpo de Sergio Sanlés en el día de su multitudinario funeral. / JOSE LORES

E. P.

El Concello de Vigo deberá abonar a la familia del bombero Sergio Sanlés, fallecido en un derrumbe en mayo de 2024, las diferencias retributivas en varios complementos por haber asumido funciones de cabo y de sargento sin serlo en los años anteriores al siniestro mortal.

Así se recoge en una sentencia del juzgado de lo contencioso administrativo 2 de Vigo, del pasado mes de noviembre, en la que el juez estima en parte el recurso interpuesto por la viuda del funcionario, contra una resolución municipal que rechazaba sus pretensiones.

El juzgado expone en su resolución que «no hay controversia entre las partes en cuanto al hecho constitutivo de que el finado, en su puesto de bombero del Ayuntamiento de Vigo, ha desempeñado en los cuatro años anteriores a su fallecimiento guardias en las que asumió las responsabilidades propias de los puestos de sargento y cabo».

También señala el juez que el Ayuntamiento reconoce el derecho de la viuda a percibir las diferencias retributivas que le pudieran corresponder a su marido, aunque había controversia sobre la cantidad.

Noticias relacionadas y más

Ahora, el juzgado ha reconocido que la administración municipal deberá abonar las cantidades correspondientes a más de 30 guardias realizadas por el fallecido, como cabo y como sargento, entre 2021 y 2024, incrementadas en el interés legal correspondiente. La resolución es firme, y no cabe recurso contra ella.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El Centro Comercial Camelias busca revitalizarse con la incorporación de una cadena de gimnasios
  2. Sol en el horizonte: tras ocho borrascas de gran impacto, un anticiclón se abre camino
  3. Un joven hospitalizado tras recibir un navajazo en el Entroido de O Hío
  4. La madre del joven vigués electrocutado en un aerogenerador, sobre la detención de sus amigos: «Es innecesario, no tienen la culpa de su muerte»
  5. Un avión aborta el aterrizaje en el aeropuerto de Vigo por baja visibilidad
  6. Del ministerio al aula: el «quiebro total» de Isabel Pardo de Vera tras su imputación
  7. Portugal retrasa hasta 2032 la puesta en servicio de la Alta Velocidad entre Oporto y Lisboa
  8. Muere un marinero de Cangas por un accidente en un barco de la armadora del «Villa de Pitanxo» en Uruguay

El PP de Vigo pide una Reconquista «internacional» y el PSOE le responde: «Ya estamos en ello, no se enteran»

El PP de Vigo pide una Reconquista «internacional» y el PSOE le responde: «Ya estamos en ello, no se enteran»

Un accidente en pleno puente de Rande provoca retenciones kilométricas en la AP-9

Un accidente en pleno puente de Rande provoca retenciones kilométricas en la AP-9

El cielo da una tregua a Vigo que no se recordaba desde hace casi dos meses, tras llover 47 de los últimos 50 días

El cielo da una tregua a Vigo que no se recordaba desde hace casi dos meses, tras llover 47 de los últimos 50 días

La enfermedad de un acusado provoca la cuarta suspensión del juicio en Vigo a la red de narcolanchas

La enfermedad de un acusado provoca la cuarta suspensión del juicio en Vigo a la red de narcolanchas

Un céntrico parking de Vigo se asegura seguir abierto al menos durante otro año: Zona Franca y Puerto ganan tiempo para la negociación

Un céntrico parking de Vigo se asegura seguir abierto al menos durante otro año: Zona Franca y Puerto ganan tiempo para la negociación

Begoña Pérez Valderrama, oncóloga: «Los hidrocarburos pueden favorecer que en Galicia haya más cáncer de vejiga»

Begoña Pérez Valderrama, oncóloga: «Los hidrocarburos pueden favorecer que en Galicia haya más cáncer de vejiga»

El Concello debe pagar a la familia del bombero fallecido en Vigo porque asumió responsabilidades superiores a su cargo

El patrullero «Tabarca» atraca en Vigo y abrirá sus puertas al público el lunes

El patrullero «Tabarca» atraca en Vigo y abrirá sus puertas al público el lunes
Tracking Pixel Contents