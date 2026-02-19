El cielo da una tregua a Vigo que no se recordaba desde hace casi dos meses, tras llover 47 de los últimos 50 días

Tras varias semanas con paraguas o chubasqueros como parte imprescindible del look diario de los vigueses, el cielo dará una pequeña tregua y permitirá disfrutar de cielos despejados por la llegada de un anticiclón. Según la predicción de Meteogalicia, los chaparrones caídos en Vigo durante las primeras horas de la mañana serán los últimos hasta el próximo martes, por lo que esperan más de cuatro días sin previsión de lluvia, algo que no se veía en la ciudad olívica desde hace casi dos meses, cuando se pudo salir a la calle sin temor a mojarse durante cinco días entre el 26 y el 31 de diciembre, eso sí, después de sufrir un mes de noviembre y buena parte del último mes de 2025 también pegados al paraguas.

Con el año nuevo y, solo con un breve paréntesis para disfrutar de los Reyes Magos, arrancó una sucesión de 16 borrascas y temporales que dejó en el casco urbano de Vigo un acumulado de más de 603 litros por metro cuadrado recogidos por la estación de Meteogalicia, una cantidad que en el Campus se disparó hasta los 915 litros por metro cuadrado, superior a la registrada entre enero y mayo del año pasado. Las jornadas «secas» están siendo una anécdota en lo que va de año, provocando situaciones como el corte del tráfico ferroviario durante varias jornadas o un reguero de incidencias en las calles.

Y es que las estadísticas de los 50 días que llevamos de 2026 hablan por sí solas. En todo este período, se han registrado lluvias en el centro de la ciudad en 44 jornadas, por lo que solo seis no han estado pasadas por agua, destacando las cifras alcanzadas el 26 de enero (68,4 litros por metro cuadrado) o el 2 y el 6 de febrero, con 46 y 31 litros por metro cuadrado, respectivamente. Si tomamos como referencia los últimos 30 días, únicamente estuvo el cielo despejado el pasado 14 de febrero, permitiendo la celebración de San Valentín y del desfile de Entroido. Tomando como referencia, por su parte, la estación meteorológica del Campus, el techo de lluvias fue también el 26 de enero, pero en su caso la cantidad acumulada fue de 120 litros por metro cuadrado, mientras que el 10 y el 2 de febrero se alcanzaron los 60 litros. En el Cuvi, únicamente tres días de los últimos 50 no registraron lluvia. Ahora, toca disfrutar de esta pequeña tregua.