Un céntrico parking de Vigo se asegura seguir abierto al menos durante otro año: Zona Franca y Puerto ganan tiempo para la negociación

Vigo se asegura durante al menos un año más las cerca de 500 plazas que tiene el parking subterráneo de la praza de A Estrela, cuyo futuro estaba en el aire, tal y como desveló FARO, al vencer el próximo 5 de marzo la concesión de 30 años otorgada por la Autoridad Portuaria a Zona Franca para la explotación del recinto. Según confirman fuentes del Puerto, el consejo de administración ha autorizado la prórroga de la concesión otros 12 meses, por lo que todo seguirá igual hasta marzo de 2027.

La extensión del permiso para operar el aparcamiento supone un movimiento clave para ganar tiempo en la negociación que mantienen desde hace semanas Puerto y Zona Franca para la venta de las instalaciones al Consorcio, que nunca ha ocultado su deseo de seguir explotando el recinto, existiendo «buena disposición» para alcanzar un acuerdo satisfactorio para ambas partes. Sin embargo, ante el próximo final de la concesión, se antojaba clave disponer de margen para avanzar en las conversaciones, algo que la prórroga concedida permite.

Formalizar una operación de estas características, que implica a organismos públicos, obliga a un riguroso trabajo burocrático para evitar problemas legales, por lo que es necesario, entre otras cuestiones, tener claro el encaje administrativo para la segregación del aparcamiento del resto de terrenos portuarios y una valoración adecuada de las instalaciones para establecer un precio justo. Según confirman fuentes conocedoras de la negociación, existe ya un acuerdo entre Puerto y Zona Franca sobre la empresa que realizará la tasación, lo que permitirá establecer un punto de partida económico para afrontar la operación.

En paralelo, el Consorcio estatal ha trabajado en la contratación de los servicios de vigilancia, control y limpieza del aparcamiento, licitando dos concursos que están ya listos para ser adjudicados, garantizando así la plena operatividad de las instalaciones.