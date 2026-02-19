Una «casa de lujo» en Vigo para los caballitos de mar empieza a tomar forma: arranca la instalación en A Laxe de los primeros refugios para garantizar el futuro de la especie

El proyecto HIPPO-REF, que impulsan de la mano la Autoridad Portuaria de Vigo y el Instituto de Investigaciones Marinas-Centro Superior de Investigaciones Científicas (IIM-CSIC), empieza a hacerse visible en la dársena de A Laxe con el inicio de la instalación de la futura «casa» que tendrán en la ría viguesa los caballitos de mar. Personal de ambos organismos llevan desde la mañana de este lunes trabajando en la colocación de los futuros arrecifes artificiales con los que se pretende fomentar el asentamiento de esta especie marina y mejorar la biodiversidad local.

Junto al visor submarino Nautilus, los buzos han colocado ya los refugios de manera provisional para comprobar si en una primera fase de maduración se produce el crecimiento de algas e invertebrados, para después proceder a su instalación ya definitiva, explican fuentes de la Autoridad Portuaria, subrayando que la iniciativa «persigue consolidar el compromiso de la institución con soluciones innovadoras basadas en la naturaleza».

El futuro «hogar» de los caballitos de mar, antes de su instalación. / Fdv

Según la hoja de ruta del proyecto, tras la fabricación de las estructuras y la instalación provisional para la colonización natural de organismos bentónicos, se realizarán inmersiones mensuales para documentar la presencia y comportamiento de los caballitos de mar, confiando en que todo esté funcionando a la perfección a finales de este año, tanto en esta zona de A Laxe donde ha comenzado el montaje como en los Peiraos do Solpor que habrá en Bouzas.

¿Por qué los caballitos de mar y por qué la ría de Vigo? Porque se trata de especies de gran valor ecológico que se enfrentan a desafíos por la pérdida de hábitats naturales, por lo que la creación de estos refugios artificiales es fundamental para estabilizar su población en zonas donde también hay actividad humana y económica. La presencia de los caballitos de mar en la ría y el entorno portuario aumentó significativamente por la mejora de la calidad del agua y la recuperación de hábitats, con hasta 15 caballitos avistados en los últimos años. La iniciativa de Puerto y CSIC busca, por tanto, garantizar su supervivencia y servir, además, de base para futuras actuaciones en una línea similar, dentro de la estrategia ambiental impulsada por la Autoridad Portuaria.