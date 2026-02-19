Otra cara de los temporales y las tormentas en Vigo: se disparan la petición de reparaciones de electrodomésticos y reclamaciones a las aseguradoras

La sucesión de borrascas y temporales que azotan Vigo durante el último mes y medio ha dejado también varias jornadas importantes tormentas eléctricas, cuyas consecuencias van más allá de truenos, rayos y estruendo, disparándose las averías de electrodomésticos y material informático y provocando un aluvión de carga de trabajo para los talleres y servicios técnicos dedicados a reparaciones de estos elementos, tal y como constatan diferentes negocios de Vigo consultados, a los que llegan los productos en muchas ocasiones derivados de las compañías de seguros, al incrementarse sustancialmente también los partes que dan los hogares por los desperfectos ocasionados por las tormentas.

«Hay mucho trabajo en las últimas semanas, mucha demanda. Normalmente, tardamos entre 24 y 72 horas en concertar la visita del técnico, pero estamos partiendo ya de un plazo de cinco días para la visita y realizar el presupuesto», explican desde SAT Solla, establecimiento que trabaja solo con los denominados electrodomésticos de gama blanca como lavadoras, lavavajillas o vitrocerámicas. Explican, además, que las reparaciones en caso de aceptar el cliente el coste pueden sufrir demoras si los materiales o piezas necesarias no están en stock.

Sobre este tema, Rafael Díaz, que regente Setel, explica que desde el covid y la Guerra de Ucrania, los plazos de entrega de recambios han sufrido importantes retrasos en muchas ocasiones, «lo que provoca que las reparaciones se prolonguen más tiempo del que antes era necesario». Este veterano profesional, con más de 40 años de trayectoria a sus espaldas, confirma que los temporales como los que está sufriendo Vigo suelen derivar en un incremento de la carga de trabajo, «especialmente en aquellos aparatos que están enchufados permanentemente como placas electrónicas, lavadoras, ordenadores o televisores».

En electrónica TAS, precisamente, están especializados en las reparaciones de televisiones y aparatos de sonido. Explican desde este negocio que «desde mitad de enero, se están acumulando los encargos que llegan especialmente a través de los seguros, por lo que hay una carga de trabajo más elevada de lo habitual, lo que supone también algo de retraso a la hora de realizar las reparaciones», como corroboran también en Albatec Reparaciones, indicando que «el personal continúa siendo el mismo y se puede tardar algún día más en estos picos de demanda», apuntando que, en su caso, suelen ver muchos hornos o lavadoras afectados.

Noticias relacionadas

El aumento de llamadas para dar parte de averías provocadas por las tormentas lo confirman compañías aseguradoras que operan en Vigo. Desde A.M.A., explican que «claro que se ha notado un incremento de clientes, dando avisos por electrodomésticos, cuadros eléctricos y otros problemas», mientras que Almudena Seguros confirman que, aunque hoy en día muchos avisos ya se dan al sistema central por lo que la presencia en la oficina se reduce, «sí hay una mayor actividad cuando se producen este tipo de fenómenos». Sin duda, una cara diferente y problemática de la complicada meteorología de las últimas semanas.