El BNG de Vigo pide «pasos firmes» a Concello y Xunta en la lucha feminista

El BNG de Vigo llevará al pleno municipal del próximo lunes una moción para exigir a Concello y Xunta medidas concretas para «avanzar na igualdade e nos dereitos laborais» de las mujeres aprovechando la cercanía del 8-M, Día Internacional de la Mujer. Los nacionalistas incluyen una batería de demandas para ambas administraciones, «xa que teñen que facer moito máis para dar pasos firmes no camiño da loita feminista», apunta la concejala Ana Martínez.

La edil explica que los datos sociolaborales evidencian que «a igualdade está lonxe de acadarse, polo que o feminismo é máis necesario que nunca para facer fronte a discursos retrógrados que negan a realidade».