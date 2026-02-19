Un accidente en pleno puente de Rande provoca retenciones kilométricas en la AP-9

La colisión entre dos vehículos en pleno puente de Rande y a una hora punta como es el mediodía ha provocado retenciones kilométricas en la AP-9.

El accidente sucedió en sentido Pontevedra sobre las 14.55 horas y afectó a dos carriles, según ha informado a FARO la Guardia Civil de Tráfico. El percance provocó hasta 3 kilómetros de atasco.

En un primer momento se liberó la circulación en la pista derecha y, posteriormente, también en la izquierda.