ATASCO EN LA AUTOPISTA

Un accidente en pleno puente de Rande provoca retenciones kilométricas en la AP-9

La colisión se produjo entre dos vehículos que se dirigían en sentido Pontevedra

Tráfico lento sobre la pasarela de Rande.

Tráfico lento sobre la pasarela de Rande. / Cámara DGT

Edgar Melchor

La colisión entre dos vehículos en pleno puente de Rande y a una hora punta como es el mediodía ha provocado retenciones kilométricas en la AP-9.

El accidente sucedió en sentido Pontevedra sobre las 14.55 horas y afectó a dos carriles, según ha informado a FARO la Guardia Civil de Tráfico. El percance provocó hasta 3 kilómetros de atasco.

En un primer momento se liberó la circulación en la pista derecha y, posteriormente, también en la izquierda.

TEMAS

