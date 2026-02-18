Bono Talento Empresa
La Xunta destina más de 1,1 millones a formar 850 trabajadores del área de Vigo
Un total de 62 empresas de ocho concellos se beneficiaron de la iniciativa autonómica
R.V.
Vigo
El Bono Talento Empresa lanzado por la Xunta ha permitido formar a 852 trabajadores de 62 empresas en Vigo y otros siete concellos del área metropolitana, tras una inversión de la Consellería de Emprego superior a los 1,1 millones de euros. Así lo trasladó la delegada territorial de la Xunta en Vigo, Ana Ortiz, durante una visita al taller de la panadería Barrio do Cura de Vigo, una de las beneficiarias.
El objetivo del programa autonómico es financiar formaciones no regladas de corta duración, ajustadas a las necesidades particulares de cada empresa para reforzar las competencias y habilidades de los trabajadores.
