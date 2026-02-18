Una viguesa de O Calvario, en la videollamada más longeva del mundo: 17 centenarias conectadas desde toda España

La tecnología también entiende de arrugas, memoria y barrio. Una vecina de Vigo, del entorno de O Calvario, ha participado en la videollamada con más años de vida reunidos frente a una pantalla: 17 mujeres centenarias, una por cada comunidad autónoma, conectadas simultáneamente para conversar, recordar y reírse en directo.

En total, 1.757 años de experiencia vital sumados en una misma llamada.

Ángela Castaño, en febrero de 2025. / Ballesol

El encuentro fue impulsado por Maximiliana, una empresa nacida en Zaragoza que diseña un móvil y un sistema de videollamadas pensados para personas mayores con uso ultrarrápido y sin menús complicados. La idea: que el terminal se encienda y permita llamar tocando una cara en pantalla o incluso descolgar automáticamente cuando llama un familiar, mientras la familia gestiona el dispositivo desde una app.

La llamada duró 45 minutos y fue íntegramente femenina -según explicó el fundador, Jorge Terreu, porque no lograron reunir voluntarios varones-. Durante la conversación, las participantes compartieron historias de juventud, bailes, amores, bodas y familia.

Para Vigo, la imagen tiene un valor añadido: Ángela Castaño, que nació en 1919 y con 106 años (cumplirá 107 en el mes de marzo) es una centenaria del barrio de O Calvario, lugar donde la vida se hace a pie de calle y la conversación aún es costumbre, formando parte de un mapa emocional que atravesó España de punta a punta. Y, sobre todo, un mensaje que conecta con una realidad creciente: la soledad no deseada y la brecha digital en edades avanzadas.

Cuando esta viguesa llegaba a los cien, en el ya clásico 'Mira Vigo' del diario decano, en el que Fernando Franco se cuela cada día por la ventana social de la ciudad, el periodista de Faro mencionaba esta onomástica de la abuela que hoy en día está en el puesto 74 de los españoles más longevos del país. «Un siglo, Ángela, has cumplido. Y sigues alegre y cantarina. Aquel año 1919 en que naciste fue el del Tratado de Versalles que puso fin a la I Guerra Mundial, se fundaba el Valencia Club de Fútbol y en España se convocaron elecciones generales en medio de una crisis política y económica sin precedentes», recordaba Franco en su crónica social. de aquel 17 de marzo de 2019. Una reseña en la que destacaba cómo en sus primeros años de Vigo, la protagonista correteaba por El Pino, «ese barrio vigués donde vivían tus padres. Ocho años en El Pino porque a tu padre le mandaron en 1927 a las obras del ferrocarril en Redondela (...), Pero con 10 añitos ya estabas de vuelta en tu Vigo natal y tampoco te enteraste ese año 1929 del golpe de Estado fallido que dieron en España contra la dictadura de Primo de Rivera (...) porque en Vigo, entonces, todo eso parecía lejano salvo si lo leías en FARO. ¡Naciste cuando Vigo tenía poco más de 20.000 habitanes y lo has visto llegar a 300.000!», conluía esa pequeña crónica de su 100 cumpleaños.

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, asistió al 103 cumpleaños de Ángela Castaño en 2022. / Facebook

Más que una marca, la videollamada deja una estampa: centenarias que han atravesado guerras, hambre, emigración y cambios de época conversando como si estuvieran en el salón de casa.