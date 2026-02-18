De Vigo a Canarias esta primavera por menos de 100 euros: Binter lanza una nueva promoción

Binter ha puesto en marcha un nuevo 'Bintazo' con tarifas promocionales para volar entre Vigo y Canarias. La campaña permite comprar billetes hasta el 2 de marzo para viajar del 8 de abril al 15 de junio de 2026, con precios desde 95 euros por trayecto (siempre que se adquiera ida y vuelta).

La oferta se aplica a los vuelos con destino Gran Canaria o Tenerife, y también a cualquiera de las otras islas con aeropuerto, realizando escala en alguno de esos dos puntos.

Según la compañía, los pasajeros que se acojan a la promoción viajarán con el servicio diferencial de Binter, que incluye el uso de aviones Embraer E195-E2, con configuración pensada para ganar espacio entre filas y con la ventaja de no tener asiento central. A ello se suma un servicio a bordo con aperitivo gourmet de cortesía y equipaje de mano siempre en cabina, entre otras prestaciones.

11 frecuencias semanales desde Vigo

Binter recuerda que ofrece vuelos entre Vigo y Canarias con 11 frecuencias semanales, a través de los aeropuertos de Gran Canaria o Tenerife Norte. En el caso de Gran Canaria, la aerolínea opera los martes, miércoles, viernes y domingos; mientras que con Tenerife mantiene vuelos a diario.

Otro de los atractivos de la ruta, señala, es que mantiene la gratuidad de los enlaces interinsulares en conexión, de forma que los pasajeros pueden llegar por el mismo precio a otras islas del archipiélago, aprovechando los 220 trayectos diarios que la aerolínea realiza dentro de Canarias.

Los billetes de la promoción pueden adquirirse en bintercanarias.com, en la app de la compañía, en el teléfono 922/928 32 77 00 y en agencias de viajes, donde se pueden consultar condiciones y disponibilidad para cada destino.