El tiempo, protagonista y ganador del Entroido vigués

Piratas, médicos, princesas y superhéroes aparecen siempre en estas fechas. Al igual que los payasos y los mimos, son un clásico del carnaval, casi tan típicos como la salida de los merdeiros en la ciudad viguesa. Sin embargo, siempre hay algún disfraz que marca tendencia y se convierte en un claro ejemplo de la cultura popular de su temporada. En 2018, tras el éxito de la Casa de Papel, las calles y las fiestas se llenaron de monos rojos y máscaras de Dalí. Este año, el famoso de referencia ha sido Bad Bunny. Tras su icónica actuación en la Super Bowl, muchos son los que han decidido imitar al cantante puertorriqueño. Pero no iba solo, lo acompañaban los arbustos que decoraron la escena: 500 personas disfrazadas de árbol para llevar al público a su tierra natal. Los disfraces no se olvidaron de ellos. Entre los más pequeños y, como pudimos ver en el concurso que se celebró en la casa del Concello, las Guerreras K-Pop fueron las que más triunfaron. Otro de los grandes fenómenos de masa del año es Stranger Things. En honor al final de la serie de Netflix, muchos grupos de estudiantes decidieron volver a los años 70.

En Vigo, hay algo que nos une a todos y que ha sido lo más repetido en este 2026: la lluvia. Tornado, rayos y nubes comformaban el grupo «El tiempo está loco», ganador en la categoría infantil del certamen. Alejandra y su madre se disfrazaron de dragonas Kailum «Significa dragonas del cielo, por eso vamos de blanco y azul», explican. El traje, hecho a mano, les llevó dos meses de trabajo conjunto, pero no dejó indiferente a nadie. Quedó primera en la categoría infantil individual. La más pequeña en participar fue Eva. Tiene 15 meses y salió a desfilar vestida de pescantina y subida en su lonja particular.

Esta edición del concurso se identifica con disfraces caseros hechos con materiales reciclados. Elena vestía un traje casi de época que simulaba una piña. Cada escama se confeccionó con hueveras reutilizadas. El resultado, impecable. Ella y su amiga Isa - de fresa- comenzaron a prepararlo todo en septiembre. El mismo tiempo le llevó a Lupe convertirse en la diosa Ishtar, personaje que representa la justicia. En su caso el grupo no lo conformaba con su amiga sino con su mascota. Su perro se trasformó en un feroz león.

En Teis, la celebración de carnaval fue diferente. Además de animación infantil y la participación del payaso Peter Punk, la Asociación de Comerciantes del Mercado de Teis organizó una chocolatada para toda la vecinanza. Muchos vivieron con tristeza el traslado de la Queima do meco al sábado. El grupo Os Tarteiras acudió a Porta do Sol a presentarle sus respetos. Habrá que esperar hasta el fin de semana para dar fin al Entroido Vigués.