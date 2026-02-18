Rescatado y detenido tras caer inconsciente al mar cuando trató de huir de un operativo contra el menudeo de droga en Vigo

La Policía Nacional ha detenido a tres personas y desarticulado varios puntos de menudeo de droga en el entorno del puerto de Vigo y la Avenida Alcalde Portanet. Los agentes intervinieron un total de 12,4 gramos de cocaína, 9,5 gramos de MDMA, 152,8 gramos de hachís, 110 miligramos de metadona y 815 euros en efectivo, entre otros efectos.

En una de las actuaciones, durante la madrugada del pasado 7 de febrero, los policías tuvieron que rescatar al hombre al que iban a detener. Este, al verse descubierto en pleno intercambio de droga, emprendió la huida a la carrera hacia y saltó una de las barandillas del puerto deportivo, por lo que cayó al pantalán flotante desde una altura de más de tres metros. A causa del impacto quedó inconsciente y se precipitó al mar, donde acabó flotando boca abajo.

Un agente en prácticas se lanzó al mar y nadó unos cinco metros hasta alcanzar al hombre. Logró darle la vuelta, sacar su cabeza del agua y arrastrarlo hasta donde estaba su compañero, que le realizó las maniobras de reanimación hasta que finalmente recobró la consciencia. Fue evacuado a un centro hospitalario.

Mientras, el policía novel tuvo que bracear otros diez metros para poder salir del agua, ayudado por unas embarcaciones atracadas. Ante su estado de fuerte hiportemia, fue trasladado por los compañeros de otra patrulla a las instalaciones del Náutico, donde se recuperó.

Al rescatado se le aplicó la condición de detenido por un delito contra la salud pública. Se le incautaron 15 bolsas plásticas con sustancia estupefaciente, al parecer MDMA, que arrojaron un peso de 7,1 gramos, ocho bolsas con hachís con un peso de 16,8 gramos, 326 euros en efectivo y un teléfono móvil, entre otros efectos.

Otro de los arrestos también tuvo lugar en la zona del puerto olívico, tras recibir informaciones que apuntaban al menudeo en la zona. Las pesquisas llevaron hasta un trabajador portuario, que fue detenido el pasado día 12. En el registro se hallaron cuatro envoltorios que contenían hachís y pesaban 46 gramos, dos envoltorios con cocaína con peso de 12,4 gramos, 490 euros en distintos billetes, una báscula de precisión y una navaja.

El otro arresto ocurrió en la Avenida Alcalde Portanet el pasado 10 de febrero, al detectar los agentes un pase de droga. Los agentes identificaron a comprador y vendedor, y detuvieron a este último que llevaba consigo 17 envoltorios que contenían 110 miligramos de metadona, además de 10 euros en efectivo.