Reconocimiento para el aula hospitalaria del Cunqueiro por fomentar la curiosidad, creatividad y resiliencia

«Pequenos xenios STEM», del aula hospitalaria Álvaro Cunqueiro, es uno de los proyectos reconocidos por la Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e FP en los Premios Innovagal, que también ponen en valor el trabajo de ocho centros escolares en favor del desarrollo de iniciativas novedosas que promueven cambios metodológicos y fomentan la participación activa del alumnado y su trabajo en grupo.

La iniciativa del Cunqueiro favorece la motivación y el aprendizaje significativo a través de experiencias STEM que promueven la curiosidad, la creatividad, la resiliencia y la inclusión educativa en un contexto hospitalario. «Educación, saúde e comunidade traballan man a man para garantir que os nenos poidan desenvolver as súas capacidades, sentirse apoiados e ver recoñecido o seu esforzo», destacan desde la Consellería.

En la categoría de educación secundaria, centros públicos integrados y educación para personas adultas y aulas hospitalarias, el primer puesto es para el Instituto Carlos Casares (Viana do Bolo), el segundo premio lo comparten los IES Xesús Taboada Chivite (Verín) y Ribeira do Louro (O Porriño) y el tercero es para el IES Indalecio Pérez Tizón (Tui). El aula hospitalaria del Cunqueiro (Vigo) es mención de honor.

En la categoría de educación infantil, primaria y centros de educación especial, el primer premio es para el Colexio Plurilingüe de Campanario (Porto do Son), el segundo para el Colexio Rural Agrupado de Valga (Valga), el tercero para el Centro de Educación Primaria Xosé María Brea Segade (Rianxo) y la mención de honor para el CEIP Francisco López Estrada (Mañón).

Objetivo de los galardones

«Os galardóns teñen como obxectivo poñer en valor este traballo e apoiar a súa continuidade como exemplo de boas prácticas para achegar novos referentes a toda a comunidade educativa», subraya la Consellería. El importe del reconocimiento económico es de 10.000 euros para el primer premio, 6.000 euros para el segundo, 3.000 euros para el tercero y 1.000 euros para la mención de honor.

Los proyectos de los centros debían enmarcarse dentro de los ámbitos lingüístico y social, científico-tecnológico y matemático, y de escuelas saludables y abiertas al entorno, y estar recogidos en una memoria descriptiva y un vídeo de presentación.