El padrón de habitantes de Vigo continúa «engordando» y vuelve a marcar otro récord

Vigo bate otro récord de población y ya apunta a alcanzar a lo largo de este año los 305.000 habitantes, según los datos que maneja el Concello olívico a través de las oficinas del padrón municipal. El alcalde de la ciudad, Abel Caballero, acaba de desvelar que a día de hoy, el dato cerrado que manejan en el servicio de Estadística se sitúa en 304.136 vecinos, tras anotar 1.500 más que los que había registrados a 31 de diciembre del año pasado, cuando el dato era de 302.574. «Todo esto significa que Vigo tiene un dinamismo de población muy importante y seguimos trabajando en mejorar», apunta Caballero.

El regidor detalló, asimismo, la evolución que el padrón municipal tuvo a lo largo del año pasado, cuando las oficinas situadas en la lonja del Concello tramitaron 12.364 altas, cifra ligeramente inferior a la de los 12.824 cambios de domicilio dentro de la ciudad y superior a los 8.125 de otras gestiones relacionadas el padrón.

Los datos recabados por el Concello son periódicamente transmitidos al Instituto Nacional de Estadística, organismo estatal que se encarga de depurar las cifras para publicar la cifra oficial de población de cada ayuntamiento de España. El resultado suele ser bastante inferior a las cantidades que maneja el Concello al eliminar duplicidades y otras cuestiones. El último dato oficial del INE refleja, a 1 de enero de 2025, refleja que Vigo tenía 294.489 vecinos.