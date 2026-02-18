Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Dimisión DAO agresión sexualAlbaneses Cocaína VigoVenta viviendas GaliciaManifestación contra AP-9Huelga médicosDetenidos muerte joven retoPAOK - Celta
instagramlinkedin

El padrón de habitantes de Vigo continúa «engordando» y vuelve a marcar otro récord

Los datos del Concello indican que la barrera de los 300.000 vecinos queda ampliamente superada tras tramitar más de 12.300 altas durante el año pasado

Ventanillas del padrón de habitantes en la lonja del Concello de Vigo.

Ventanillas del padrón de habitantes en la lonja del Concello de Vigo. / Marta G. Brea

Pablo Galán

Pablo Galán

Vigo

Vigo bate otro récord de población y ya apunta a alcanzar a lo largo de este año los 305.000 habitantes, según los datos que maneja el Concello olívico a través de las oficinas del padrón municipal. El alcalde de la ciudad, Abel Caballero, acaba de desvelar que a día de hoy, el dato cerrado que manejan en el servicio de Estadística se sitúa en 304.136 vecinos, tras anotar 1.500 más que los que había registrados a 31 de diciembre del año pasado, cuando el dato era de 302.574. «Todo esto significa que Vigo tiene un dinamismo de población muy importante y seguimos trabajando en mejorar», apunta Caballero.

El regidor detalló, asimismo, la evolución que el padrón municipal tuvo a lo largo del año pasado, cuando las oficinas situadas en la lonja del Concello tramitaron 12.364 altas, cifra ligeramente inferior a la de los 12.824 cambios de domicilio dentro de la ciudad y superior a los 8.125 de otras gestiones relacionadas el padrón.

Noticias relacionadas y más

Los datos recabados por el Concello son periódicamente transmitidos al Instituto Nacional de Estadística, organismo estatal que se encarga de depurar las cifras para publicar la cifra oficial de población de cada ayuntamiento de España. El resultado suele ser bastante inferior a las cantidades que maneja el Concello al eliminar duplicidades y otras cuestiones. El último dato oficial del INE refleja, a 1 de enero de 2025, refleja que Vigo tenía 294.489 vecinos.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La licencia del Concello da vía libre para la construcción de 25 cabañas elevadas en Nigrán
  2. ¿Dónde viven los extranjeros? Así se distribuyen por las calles de Vigo
  3. Sol en el horizonte: tras ocho borrascas de gran impacto, un anticiclón se abre camino
  4. Un joven hospitalizado tras recibir un navajazo en el Entroido de O Hío
  5. Un avión aborta el aterrizaje en el aeropuerto de Vigo por baja visibilidad
  6. Atropello arbitral para la sexta plaza
  7. Del ministerio al aula: el «quiebro total» de Isabel Pardo de Vera tras su imputación
  8. Portugal retrasa hasta 2032 la puesta en servicio de la Alta Velocidad entre Oporto y Lisboa

Iberia y el gigante de cruceros TUI promocionarán en Vigo los mercados de Navidad de Estados Unidos

Iberia y el gigante de cruceros TUI promocionarán en Vigo los mercados de Navidad de Estados Unidos

Cárcel y 1.500 euros de multa a los dueños de un club de alterne de Vigo por no dar de alta a las mujeres en la Seguridad Social

Cárcel y 1.500 euros de multa a los dueños de un club de alterne de Vigo por no dar de alta a las mujeres en la Seguridad Social

Rescatado y detenido tras caer inconsciente al mar cuando trató de huir de un operativo contra el menudeo de droga en Vigo

El Concello de Vigo da cinco días a la Xunta para arreglar el problema que inutiliza el campo de fútbol de la ETEA

El Concello de Vigo da cinco días a la Xunta para arreglar el problema que inutiliza el campo de fútbol de la ETEA

El padrón de habitantes de Vigo continúa «engordando» y vuelve a marcar otro récord

El padrón de habitantes de Vigo continúa «engordando» y vuelve a marcar otro récord

Arrestados dos albaneses en la entrada frustrada de más de 80 kilos de cocaína a través del puerto de Vigo

Arrestados dos albaneses en la entrada frustrada de más de 80 kilos de cocaína a través del puerto de Vigo

Detienen a los amigos del joven de Vigo electrocutado en un aerogenerador de Burgos

Detienen a los amigos del joven de Vigo electrocutado en un aerogenerador de Burgos

¿Por qué Cataluña pide recuperar los peajes mientras Galicia prepara su manifestación contra la AP-9?

¿Por qué Cataluña pide recuperar los peajes mientras Galicia prepara su manifestación contra la AP-9?
Tracking Pixel Contents