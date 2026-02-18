Gana 35.000 euros con la ONCE... y le regala unos bombones al vendedor

La suerte sonrió esta semana a Vigo. El Cupón Diario de la ONCE regó con 70.000 euros el entorno de Balaídos gracias a los dos cupones premiados con 35.000 euros cada uno en el sorteo del pasado lunes, 16 de febrero. Rogelio Campo González, con quiosco en el número 121 de la avenida da Florida (cerca de la rotonda de intersección con la calle Martín Echegaray), es el vendedor.

«Son diferentes clientes. Uno vino por aquí ayer y es habitual; me dio un detalle: unos bombones. El otro no se ha pasado todavía por el puesto, aunque supongo que también es habitual», destacó a FARO el vendedor, que pide a los premiados que le sigan comprando para poder repartir más suerte. «En agosto, di un Eurojackpot de casi 5.600 euros y, hace más tiempo, 10.000 euros por un rasca de 1 euro», detalló.

El Cupón Diario de la ONCE pone en juego un premio de 500.000 euros al número más la serie y 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras del número premiado. Además, 450 premios de 250 euros a las cuatro primeras cifras y otros 450 premios a las cuatro últimas; 9.000 premios de 25 euros en el caso de tres últimas o tres primeras; y lo mismo para las dos primeras y últimas (6 euros) y reintegro de 2 euros a la primera o la última cifra del número premiado.

Lotería «social, segura y solidaria»

Señala la ONCE que los cupones «son parte de los productos de lotería social, segura, responsable y solidaria de la Organización que, desde su diseño hasta su comercialización, implementa controles para neutralizar consumos descontrolados, prohíbe expresamente la venta a menores de edad o el consumo a crédito, entre otras medidas».

La Organización mantiene una responsabilidad con la ciudadanía promoviendo una política de juego responsable con los más exigentes sistemas de evaluación y seguimiento definidos por la Asociación Mundial de Loterías y la Asociación Europea de Loterías. Los cupones de la ONCE se comercializan por más de 21.000 vendedores y vendedoras.