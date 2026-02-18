El Ifevi desvela su hoja de ruta para la próxima década: abrirse a nuevos usos ampliando pabellones, eventos simultáneos, más tecnología o modernizar su imagen

El Ifevi afronta un año clave y el patronato que rige los destinos del recinto acaba de dar un paso fundamental para garantizar el futuro de las instalaciones al publicar la licitación para contratar una empresa que elabore tanto el plan funcional, identificando principalmente las necesidades más urgentes, como el estratégico, este a diez años vista, ya que los pliegos aprobados contemplan que su vigencia se extienda durante casi una década, hasta 2035 para analizar, entre otras cuestiones, la conveniencia de ampliar los pabellones para abrirse a nuevos usos, la realización de eventos simultáneos, incorporar las nuevas tecnologías o modernizar la imagen del recinto.

Con un presupuesto que ronda los 97.000 euros, la documentación aprobada por el patronato del Ifevi establece un plazo máximo de seis meses para tener listos ambos planes, aunque permite también a las compañías que se postulen para su elaboración a reducir esa duración hasta los cuatro meses y medio para mejorar su puntuación final. Teniendo en cuenta que el plazo de presentación de ofertas está abierto hasta el próximo 3 de marzo, si no hay contratiempos administrativos, el contrato debería firmarse en el primer semestre y que el Ifevi cuente con los documentos en el último trimestre para así poder comenzar a ejecutar las acciones programadas.

Para ello, el patronato del recinto ferial ha establecido una serie de directrices para ambos planes, partiendo primero de la realización de un diagnóstico de la situación actual tanto en lo que se refiere al estado de las instalaciones y su entorno como a la institución, analizando los medios humanos de los que dispone o planteando incluso si es conveniente articular una fórmula jurídica alternativa a la de fundación para esta nueva etapa. Se pide también una comparativa con otros recintos feriales de España para conocer su funcionamiento.

En relación con el plan funcional, la adjudicataria del contrato deberá analizar las necesidades de aumento de la superficie destinada a las actividades por si es conveniente construir nuevos pabellones, pero también, para acometerla a corto plazo, plantear alternativas para la mejora estética y operativa de los actuales (acometidas, accesorios de organización de cables y tarimas, aseos, señalización, mantenimiento...), la reestructuración y aprovechamiento de los espacios y optimizar los accesos y el aparcamiento. Respecto a las conexiones exteriores, se pide un análisis específico, ya que su ejecución depende de la implicación de varias administraciones.

Mientras, la elaboración del plan estratégico debe incluir un estudio de los ámbitos de oportunidad del recinto ferial, aquellos servicios y actividades comerciales necesarios para permitir una expansión, pero también explorar actividades no estrictamente feriales como aquellas relacionadas, por ejemplo, con la hostelería. El documento aprobado por el patronato incide, además, en evaluar la posibilidad de exprimir la capacidad del recinto para realizar eventos simultáneos, pero también dar un salto al siglo XXI en materia tecnológica para modernizar la imagen de la entidad, definiendo también la oportunidad de incorporar más recursos humanos y técnicos.

Por otro lado, con el objetivo de que los planes no queden en papel mojado, el Ifevi se autoimpone también contar con un cronograma cerrado y plazos específicos, añadiendo una estimación presupuestaria de las acciones a acometer, para garantizar la ejecución de la hoja de ruta hasta 2035.